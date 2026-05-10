Sergen Yalçın "Çocuklar Ağlıyor" Diyen Muhabiri Tersledi: "Şampiyonluk Maçı Oynamıyoruz"

Yapılan dramatik eleştiri sonrası ses tonunun yükseldiği görülen Sergen Yalçın, sorunun abartılı olduğunu savunarak gazeteciye sert tepki gösterdi.

Deneyimli teknik adam, 'Sen biraz egzajere ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan... Bunlar çok egzajere edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz, kupa finali oynamıyoruz hocam yapma! Olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla ama öyle değil yani. Abartıyorsun biraz bence.' ifadelerini kullandı.