Sergen Yalçın "Çocuklar Ağlıyor" Diyen Muhabiri Tersledi: "Şampiyonluk Maçı Oynamıyoruz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 20:38

Beşiktaş’ın Trabzonspor mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın’ın sert çıkışı dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen bir soruya sinirlenerek tepki gösterirken, o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru...

Basın toplantısında bir gazetecinin Beşiktaş’ın sezon performansını sert sözlerle eleştirmesi ortamı gerdi.

Gazetecinin, “Beşiktaş 40 yıldır derbi kazanamadığı bir sezon geçirdi bildiğim kadarıyla. Bunun yanı sıra Avrupa’da yok Beşiktaş. Herkes bir bahane söylüyor ama Beşiktaş’ta çocuklar ağlıyor. Bugün yayıncı kuruluş 4 tane çocuk gösterdi, babalarının teselli etmeye çalıştığı... Başarısızlıkta sorumlu kim?” şeklindeki sorusu üzerine teknik direktör Sergen Yalçın’ın sinirlendiği görüldü.

Sergen Yalçın muhabire "egzajere ediyorsun" diye tepki gösterdi.

Yapılan dramatik eleştiri sonrası ses tonunun yükseldiği görülen Sergen Yalçın, sorunun abartılı olduğunu savunarak gazeteciye sert tepki gösterdi.

Deneyimli teknik adam, 'Sen biraz egzajere ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan... Bunlar çok egzajere edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz, kupa finali oynamıyoruz hocam yapma! Olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla ama öyle değil yani. Abartıyorsun biraz bence.' ifadelerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
