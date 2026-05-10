article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile İlk Sezonunda Şampiyonluk Yaşadı

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile İlk Sezonunda Şampiyonluk Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 18:51

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Poltava’yı 4-0 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Genç teknik adam, Ukrayna’daki ilk sezonunda mutlu sona ulaşarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonluk maçını 4-0 kazandı.

Şampiyonluk maçını 4-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk, Arena Lviv’de oynanan karşılaşmada Poltava karşısında sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu resmileştirdi.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar’a galibiyeti getiren goller; 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque ile 67. dakikada Lassina Traore’den geldi.

İlk sezonunda şampiyon oldu.

İlk sezonunda şampiyon oldu.

Bu sonucun ardından puanını 66’ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polessya Zhytomyr ile arasındaki farkı 11 puana çıkararak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Böylece Arda Turan, Ukrayna temsilcisindeki ilk sezonunda lig zaferi yaşayarak teknik direktörlük kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Poltava ise 12 puanda kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın