Sergen Yalçın Döneminde Beşiktaş'tan Ayrılan Joao Mario, Golüyle AEK'i Şampiyon Yaptı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 23:04

Yunanistan'da şampiyonluk düğümü unutulmaz bir derbiyle çözüldü. AEK, ezeli rakibi Panathinaikos’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Atina’da büyük heyecana sahne olan mücadelede AEK’e zaferi getiren golü 90+4. dakikada João Mário kaydetti. Son düdüğün ardından tribünlerde ve şehir genelinde büyük kutlamalar yaşandı.

Yunanistan futbol tarihine geçecek final niteliğindeki derbide, sezon boyunca süren şampiyonluk yarışı dramatik bir sonla noktalandı.

Joao Mario'dan son dakikada altın dokunuş.

Karşılaşmanın normal süresi boyunca iki takım da bulduğu gollerle skoru 1-1’de tutarken, mücadelede beraberlik ihtimali ağır basıyordu. Ancak uzatma dakikalarında sahneye eski Beşiktaş oyuncusu João Mário çıktı.

90+4. dakikada ceza sahasında önünde kalan topu ağlara gönderen Portekizli yıldız, AEK'e hem galibiyeti hem de şampiyonluğu getiren isim oldu.

AEK'i bir kez daha Yunanistan futbolunun zirvesine taşıdı.

AEK, ezeli rakibi Panathinaikos karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Son düdüğün ardından sarı-siyahlı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, özellikle maçın 90+3 ile 90+4. dakikaları arasında yaşanan dramatik anlar geceye damga vurdu.

Uzatma dakikalarında gelen golle birlikte Atina’da kutlamalar sokaklara taşarken, AEK bu tarihi zaferle Yunan futbolunun zirvesine adını bir kez daha yazdırmayı başardı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
