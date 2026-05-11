Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Play-Off'ta Milwall'u Eleyerek Finale Yükseldi

Hull City, Championship play-off yarı final rövanş mücadelesinde deplasmanda Millwall FC ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın ardından final bileti için maça çıkan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, rakibini rakibini 2-0'lık skorla eleyerek Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı.

Hull City’nin play-off sürecini başarıyla tamamlayıp Premier Lig’e çıkması halinde kulüp yalnızca sportif açıdan değil, ekonomik anlamda da büyük bir kazanç elde edecek. İngiliz futbolunun en büyük gelir kaynaklarından biri olan Premier Lig yayın hakları ve sponsorluk gelirleri sayesinde kulübün yüz milyonlarca sterlinlik bir finansal ödüle ulaşabileceği biliniyor.