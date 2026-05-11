Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Play-Off'ta Milwall'u Eleyerek Finale Yükseldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 23:57

Hull City, Championship play-off yarı final rövanş mücadelesinde deplasmanda Millwall FC ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın ardından final bileti için maça çıkan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, rakibini rakibini 2-0'lık skorla eleyerek Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı. 

Hull City’nin play-off sürecini başarıyla tamamlayıp Premier Lig’e çıkması halinde kulüp yalnızca sportif açıdan değil, ekonomik anlamda da büyük bir kazanç elde edecek. İngiliz futbolunun en büyük gelir kaynaklarından biri olan Premier Lig yayın hakları ve sponsorluk gelirleri sayesinde kulübün yüz milyonlarca sterlinlik bir finansal ödüle ulaşabileceği biliniyor.

İlk maç 0-0 sona erdi.

Hull City, İngiltere Championship play-off yarı final rövanş karşılaşmasında bu akşam deplasmanda Millwall ile kozlarını paylaştı. 

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City için büyük önem taşıyan mücadelede Hull, 0-0'ın rövanşında final bileti için sahadaydı. 

İki takım arasında Hull’da oynanan ilk karşılaşmada gol çıkmamış ve mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti. Rövanş maçını kazanacak ekip, adını finale yazdırarak Premier Lig yolunda dev bir avantaj elde edecekti.

İkinci maçta gülen taraf Hull City oldu.

Hull City, İngiltere Championship play-off yarı final rövanşında deplasmanda Millwall FC’ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. İ

lk maçı 0-0 sona eren eşleşmede Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Gelhardt kaydetti.

Karşılaşmada özellikle kaleci Ivor Pandur yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkarken, Hull City savunması Millwall’un baskısına geçit vermedi. Mücadelenin gollerini atan Belloumi ve Gelhardt ise takımını Premier Lig hayaline bir adım daha yaklaştırdı.

Hull City, finale yükselerek yalnızca sportif başarı değil, dev bir ekonomik fırsatın da kapısını araladı. İngiliz futbolunda “dünyanın en değerli maçı” olarak görülen play-off finalini kazanması halinde kulüp, Premier Lig yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde yüz milyonlarca sterlinlik gelirin sahibi olacak.

Hull City yarın oynanacak Southampton-Middlesbrough maçının galibiyle final maçına çıkacak.

Kulüp Acun Ilıcalı ile kabuk değiştirdi.

Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın alması, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ilıcalı’nın göreve gelmesiyle birlikte Hull City hem sportif hem de ekonomik anlamda yeniden yapılanma sürecine girdi. Kadro kalitesi artırılırken, kulübün uluslararası görünürlüğü de önemli ölçüde yükseldi. Özellikle genç ve dinamik oyunculara yapılan yatırımlar dikkat çekerken, taraftar ilgisi de yeniden canlandı. Championship’te uzun süre orta sıralarda kalan Hull City, Acun Ilıcalı döneminde yeniden Premier Lig hedefi doğrultusunda iddialı bir ekip haline geldi. Kulüp, play-off başarısıyla birlikte İngiliz futbolunda tekrar konuşulan takımlar arasına girmeyi başardı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
