Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özgür Özel'in Attığı Mesajları Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 21:25

Burcu Köksal, tv100’e yaptığı açıklamalarda tehdit edildiğini öne sürdü. Köksal, “Özgür Özel mesajında affetmem için yalvaracaksın dedi. Boşan, mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel "gerekirse kocanı boşa" dediğini açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Köksal’ın da daha sonra e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa ettiği öne sürülmüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı canlı yayında Burcu Köksal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özel, “AKP medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim” ifadelerini kullanmıştı.

"Affetmem için yalvaracaksın"

Burcu Köksal, tv100’e yaptığı özel açıklamalarda “boşan” mesajının perde arkasını ilk kez anlattı.

Tehdit edildiğini öne süren Köksal, “Benim kocam hırsızlık yolsuzluk yapmadı, otelde aldatmadı. Özgür Özel mesajında affetmem için yalvaracaksın dedi. Boşan, mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi” ifadelerini kullandı.

"Benim bir yere gideceğim yok"

Özgür Özel, Burcu Köksal’ın kısa süre öncesine kadar partiye bağlılık mesajları verdiğini belirterek yaşanan değişimin dikkat çekici olduğunu söyledi. Özel, “Daha çok kısa süre önce Fethi Yaşar’a gidip ‘Her şey çok güzel, genel merkezle aramız iyi’ diyor. Sonra bir görüşme yapıyor ve her şey değişiyor. Ne gösteriyorlarsa, neyle tehdit ediyorlarsa... Bu artık güçlü bir şüpheye dönüştü. Bana daha önce ‘Benim bir yere geçeceğim yok’ diye söz vermişti” ifadelerini kullandı.

"Gerekirse kocanı boşa."

Özgür Özel, Burcu Köksal’ın eşiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası kendisiyle özel bir görüşme yaptığını açıkladı. Özel, “AKP medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve ‘Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur’ dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım’ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor” ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
