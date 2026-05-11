Kanuni Sultan Süleyman Hakkında Yaptığı Şaka Yüzünden Gözaltına Alınmıştı, İstenen Ceza Belli Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 19:53

Sahnesinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ulu’nun 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Yaptığı şaka sebebiyle "Kanuni'ye hakaretten" gözaltına alınmıştı.

Komedyen Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Daha önce gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ulu hakkında dava açıldı.

Sabah’ın haberine göre savcılık, sosyal medyada da gündem olan sözlerin suç unsuru taşıdığı ve dosyada yeterli delil bulunduğu kanaatine vardı. Hazırlanan iddianamede Tuba Ulu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.

Tuba Ulu yaşananlar için kısa süre içinde özür dilemişti.

Tepkilerin ardından komedyen Tuba Ulu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak kamuoyundan özür diledi. Ulu, “Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim” ifadelerini kullandı.

Hiciv anlayışı gereği zaman zaman sınırların esnetilebildiğini belirten komedyen, “Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.

Yaşanan süreç nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Ulu, “Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
