Kanuni Sultan Süleyman Hakkında Yaptığı Şaka Yüzünden Gözaltına Alınmıştı, İstenen Ceza Belli Oldu

Tepkilerin ardından komedyen Tuba Ulu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak kamuoyundan özür diledi. Ulu, “Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim” ifadelerini kullandı.

Hiciv anlayışı gereği zaman zaman sınırların esnetilebildiğini belirten komedyen, “Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.

Yaşanan süreç nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Ulu, “Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.