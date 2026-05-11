SGK'dan Sigortasız İş Uyarısı Geldi: Emekli Aylığınız ve İşsizlik Maaşınız Silinebilir

Habertürk’te yer alan habere göre, kayıt dışı istihdam çalışma hayatının en önemli sorunları arasında gösterilmeye devam ediyor. SGK İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş imzasıyla yayımlanan açıklamada, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmasının yasal olmadığı vurgulanırken, çalışanların da kendi isteğiyle sigortasız çalışmayı talep etmesinin hukuken geçerli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, çalışanların talepleri doğrultusunda sigortasız istihdam sağlanmasının işveren açısından iyi niyetli bir yaklaşım gibi görülse bile, bunun ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.