SGK'dan Sigortasız İş Uyarısı Geldi: Emekli Aylığınız ve İşsizlik Maaşınız Silinebilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 19:14

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, dul ve yetim aylıklarının kesilmemesi amacıyla sigortasız çalışmayı tercih eden vatandaşlar ile kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere önemli uyarılarda bulundu. Kurum, sigortasız çalışmanın ve sigortasız işçi istihdamının hem ciddi yasal yaptırımlar hem de maddi riskler doğurduğunu belirtirken, çalışanlar açısından da büyük hak kayıplarına yol açtığına dikkat çekti.

"SGK'ya bildirin"

SGK, emekli, dul ve yetim aylığının kesilmemesi amacıyla kayıt dışı çalışmayı tercih eden vatandaşlarla sigortasız işçi çalıştıran işverenlere yönelik uyarıda bulundu. Kurum, sigortasız çalışmanın emekli aylığının iptalinden işsizlik maaşından yararlanamamaya kadar birçok ciddi mağduriyet doğurabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca maaşını elden alan çalışanlara da çağrı yapılarak, sigortasız çalıştırıldıkları durumlarda işverenlerini SGK’ye bildirmeleri istendi.

Ciddi ve yasal riskler var.

Habertürk’te yer alan habere göre, kayıt dışı istihdam çalışma hayatının en önemli sorunları arasında gösterilmeye devam ediyor. SGK İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş imzasıyla yayımlanan açıklamada, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmasının yasal olmadığı vurgulanırken, çalışanların da kendi isteğiyle sigortasız çalışmayı talep etmesinin hukuken geçerli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, çalışanların talepleri doğrultusunda sigortasız istihdam sağlanmasının işveren açısından iyi niyetli bir yaklaşım gibi görülse bile, bunun ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Sigortasız çalışanlar büyük zararlar görebilir.

SGK denetimlerinde, özellikle emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile sosyal yardım desteklerinden yararlanan bazı kişilerin hak kaybı yaşamamak amacıyla zaman zaman kayıt dışı çalışmayı tercih ettiği belirlendi. Ancak kurum, sigortasız çalışmanın çalışanlar açısından ciddi mağduriyetler doğurduğuna dikkat çekti.

Buna göre kayıt dışı çalışan kişiler emeklilik hakkından yararlanamazken, olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığı alma hakkını da kaybediyor. Ayrıca kişinin hayatını kaybetmesi durumunda geride kalan eş ve çocukları ölüm aylığı güvencesinden mahrum kalıyor. Bunun yanında işsizlik maaşından faydalanılamazken, Genel Sağlık Sigortası primlerinin de kişinin kendi cebinden karşılanması gerekiyor.

Elden maaş ödeyeni şikayet edin.

Sigortasız çalıştırıldığını ya da maaş ve primlerinin eksik bildirildiğini düşünen çalışanların, durumu ilgili kurumlara bildirebileceği belirtildi. Buna göre vatandaşlar ihbar ve şikâyetlerini ALO 170 hattı üzerinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve merkezlerine doğrudan başvurarak ya da CİMER aracılığıyla iletebilecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
