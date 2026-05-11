Kirayı Gönderdiğiniz IBAN'a Dikkat Edin: Kurala Uymayan Ceza Ödeyecek

Hakan Karakoca
11.05.2026 - 22:16

Uzmanlar, kira ödemelerinde yapılan hataların kiracılar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Hukukçulara göre kira sözleşmesinde adı yer almayan kişilere yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyebiliyor. Özellikle eş, çocuk ya da üçüncü şahısların hesabına gönderilen kiraların, kiracıyı borçtan kurtarmayabileceği ve tahliye sürecine kadar uzanabilecek hukuki riskler oluşturabileceği belirtiliyor.

Ev sahibi hariç bir IBAN'a para göndermeyin.

Ev sahiplerinin kimi zaman çeşitli gerekçelerle kira bedelinin sözleşmede adı bulunmayan üçüncü kişilerin hesabına yatırılmasını istemesi, kiracılar açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hukukçular, kira ödemesinin yalnızca sözleşmede kiraya veren olarak belirtilen kişiye yapılmasının güvence sağladığını belirterek, farklı bir hesaba gönderilen ödemenin hukuken geçerli kabul edilmeyebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu durum, kiracının borçlu sayılmasına ve tahliye riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

Kirayı elden verenlere ceza da var.

Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, kirayı elden verme cezasının 2024 yılında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yürürlüğe girdiğini belirterek, kira ödemelerinin banka ya da posta yoluyla yapılmasının zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Kirayı elden ödemenin hem kiracı hem de ev sahibi açısından ciddi yaptırımlar doğurduğunu ifade eden Gezgin, bu durumda kira bedelinin yüzde 10’u oranında ceza uygulandığını söyledi. Avukat Gezgin, “Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için en az 28 bin TL ceza kesilir. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler için en az 14 bin TL ceza uygulanır. Diğer mükellefler için ise en az 7.000 TL ceza kesilir” dedi.

Mağdur olmamak için uyarılara uyun.

Ahmet Muaz Gezgin, eş, çocuk ya da üçüncü kişilere yapılan kira ödemelerinin kiracıyı hukuki sorumluluktan kurtarmayabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Gezgin, “Ev sahibinin eşi, çocuğu veya yakınına ödeme yapılacaksa, bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme eki ile kanıtlanabilir olmalıdır. Banka havalesinde ödeme dönemi ay ve yıl olarak net olarak yazılmalı. En güvenli yol, kiranın doğrudan sözleşmedeki mülk sahibinin IBAN numarasına yatırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Üçüncü kişilere yapılan ödemelerin risk taşıdığını belirten Gezgin, bu durumun ev sahibinin “kira ödenmedi” gerekçesiyle icra takibi başlatmasına ve tahliye davası açmasına neden olabileceğini söyledi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
