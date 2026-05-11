Kirayı Gönderdiğiniz IBAN'a Dikkat Edin: Kurala Uymayan Ceza Ödeyecek

Ahmet Muaz Gezgin, eş, çocuk ya da üçüncü kişilere yapılan kira ödemelerinin kiracıyı hukuki sorumluluktan kurtarmayabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Gezgin, “Ev sahibinin eşi, çocuğu veya yakınına ödeme yapılacaksa, bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme eki ile kanıtlanabilir olmalıdır. Banka havalesinde ödeme dönemi ay ve yıl olarak net olarak yazılmalı. En güvenli yol, kiranın doğrudan sözleşmedeki mülk sahibinin IBAN numarasına yatırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Üçüncü kişilere yapılan ödemelerin risk taşıdığını belirten Gezgin, bu durumun ev sahibinin “kira ödenmedi” gerekçesiyle icra takibi başlatmasına ve tahliye davası açmasına neden olabileceğini söyledi.