Türkiye'nin En Borçlu İlleri Belli Oldu: Zirvede Başkent Ankara Var

2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’deki nakdi kredi hacmi 25,58 trilyon TL’ye ulaşırken, kişi başına düşen ortalama kredi miktarı 297 bin TL olarak hesaplandı. Kredi kullanımında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer alırken; Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane en düşük kredi hacmine sahip iller arasında gösterildi.

Kişi başına düşen kredi verilerinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Büyükşehirler kişi başına kredi kullanımında da zirvede yer alırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok il Türkiye’nin en düşük borçluluk oranına sahip bölgeleri olarak öne çıktı.