Sezonu Şampiyon Tamamlayan Barcelona'da Yamal Kutlamalara Filistin Bayrağıyla Katıldı

Barcelona, 2025-2026 sezonunda ezeli rakibi Real Madrid’i geride bırakarak La Liga şampiyonluğuna ulaştı. Sezon boyunca özellikle genç yıldız Lamine Yamal’ın yükselen performansı, takımın hücum gücünde belirleyici rol oynadı. Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde daha dinamik ve agresif bir oyun ortaya koyan Katalan ekibi, kritik maçlarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışında avantaj sağladı. Real Madrid ise sezon içinde yaşadığı sakatlıklar, savunma problemleri ve istikrarsız sonuçlar nedeniyle yarışta geriye düştü. Barcelona, El Clasico zaferleriyle hem şampiyonluğu hem de büyük psikolojik üstünlüğü de eline geçirirken, sezonun son bölümünde hata yapmayarak kupayı müzesine götürdü. Taraftarlar için bu şampiyonluk, hem yeniden yapılanmanın hem de genç jenerasyonun zaferi olarak görüldü.

Real Madrid ise bu sezon tüm kulvarlarda büyük bir bozguna uğrayarak havlu attı.