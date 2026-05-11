Sezonu Şampiyon Tamamlayan Barcelona'da Yamal Kutlamalara Filistin Bayrağıyla Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 22:47

FC Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle sezonun son El Clasico’sunu kaçırmış olabilir ancak şampiyonluk kutlamalarında geri planda kalmaya niyetli değildi. La Liga zaferi yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldız, üstü açık otobüs turundaki kutlamaların da başrol oyuncularından biri oldu.

Yamal, Filistin bayrağıyla kısa sürede sosyal medyayı esir almayı başardı.

Yamal maçta yoktu ama yine onun paylaşımları ve kutlamaları konuşuluyor.

Lamine Yamal günün erken saatlerinde sosyal medyada da gündem yarattı. Genç futbolcu, Real Madrid’e karşı 2-0 kazanılan maçta Ferran Torres’in golünü kutladığı bir videoyu “talk is cheap” (konuşmak kolay) notuyla paylaştı. Bu paylaşımın, sezonun başlarında Jude Bellingham’ın yaptığı bir paylaşıma gönderme olduğu düşünüldü.

Kutlamalar sırasında çok sayıda bayrak dikkat çekerken, bunların büyük bölümünü Barcelona bayrakları ile Katalonya bayrağı oluşturdu. Ancak üstü açık otobüsle gerçekleştirilen ve Camp Nou’dan şehir merkezine uzanıp yeniden stada dönen tur sırasında Lamine Yamal’ın otobüsten Filistin bayrağı açtığı görüldü. İspanya’da son bir yıldır Filistin’e yönelik desteğin oldukça yüksek olduğu biliniyor.

Yamal'ın görüntüleri sosyal medyada da büyük bir destekle paylaşıldı.

Genç jenerasyonun zaferi...

Barcelona, 2025-2026 sezonunda ezeli rakibi Real Madrid’i geride bırakarak La Liga şampiyonluğuna ulaştı. Sezon boyunca özellikle genç yıldız Lamine Yamal’ın yükselen performansı, takımın hücum gücünde belirleyici rol oynadı. Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde daha dinamik ve agresif bir oyun ortaya koyan Katalan ekibi, kritik maçlarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışında avantaj sağladı. Real Madrid ise sezon içinde yaşadığı sakatlıklar, savunma problemleri ve istikrarsız sonuçlar nedeniyle yarışta geriye düştü. Barcelona, El Clasico zaferleriyle hem şampiyonluğu hem de büyük psikolojik üstünlüğü de eline geçirirken, sezonun son bölümünde hata yapmayarak kupayı müzesine götürdü. Taraftarlar için bu şampiyonluk, hem yeniden yapılanmanın hem de genç jenerasyonun zaferi olarak görüldü.

Real Madrid ise bu sezon tüm kulvarlarda büyük bir bozguna uğrayarak havlu attı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
