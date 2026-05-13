article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Parkta Oynayan Çocuk Hazine Buldu! Kumun Altından Binlerce Euro Para, Altın Külçeler ve Lüks Saatler Çıktı

Parkta Oynayan Çocuk Hazine Buldu! Kumun Altından Binlerce Euro Para, Altın Külçeler ve Lüks Saatler Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 09:02 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 09:03

Berlin'de bir anaokulu öğrencisi, oyun parkında vakit geçirirken kumların ve çalıların arasına gizlenmiş gerçek bir hazineyle karşılaştı. İçerisinde binlerce euro nakit para, altın külçeler ve lüks saatlerin bulunduğu gizemli paketler, polis ekiplerini harekete geçirdi.

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya'nın başkenti Berlin'in Wilmersdorf bölgesinde, sıradan bir oyun günü yerini film sahnelerini aratmayan bir keşfe bıraktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Wilmersdorf bölgesinde, sıradan bir oyun günü yerini film sahnelerini aratmayan bir keşfe bıraktı.

Parkta kumla oynayan bir küçük çocuk, oyuncakları yerine toprağa gömülü halde duran değerli eşyalar ve yüklü miktarda nakit para buldu. Çocuğun dikkati sayesinde ortaya çıkarılan bu durum, çevredeki yetişkinlerin müdahalesiyle resmi makamlara bildirildi.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, kum havuzunun arka kısımlarında ve bitki örtüsünün altında gizlenmiş halde 6 bin euro nakit para, çok sayıda gümüş sikke, altın takılar ve yüksek maddi değere sahip kol saatleri ele geçirdi. Hatta bulunanlar arasında küçük bir altın külçesinin de yer alması şaşkınlığı bir kat daha artırdı. Bir okul öncesi eğitmeni ve bir velinin yardımıyla muhafaza altına alınan eşyalar, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Berlin Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı esprili paylaşımda, küçük bir çocuğun oyun oynarken gerçek bir servet bulduğunu doğrulayarak, vatandaşların artık parklardaki çalılıklara daha dikkatli bakabileceğini ifade etti. Şu an için ele geçirilen bu değerli varlıkların herhangi bir hırsızlık vakasıyla eşleşmediği bildirildi. Yetkililer, hazinenin kime ait olduğunu ve oraya neden gizlendiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın