Parkta Oynayan Çocuk Hazine Buldu! Kumun Altından Binlerce Euro Para, Altın Külçeler ve Lüks Saatler Çıktı

Parkta kumla oynayan bir küçük çocuk, oyuncakları yerine toprağa gömülü halde duran değerli eşyalar ve yüklü miktarda nakit para buldu. Çocuğun dikkati sayesinde ortaya çıkarılan bu durum, çevredeki yetişkinlerin müdahalesiyle resmi makamlara bildirildi.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, kum havuzunun arka kısımlarında ve bitki örtüsünün altında gizlenmiş halde 6 bin euro nakit para, çok sayıda gümüş sikke, altın takılar ve yüksek maddi değere sahip kol saatleri ele geçirdi. Hatta bulunanlar arasında küçük bir altın külçesinin de yer alması şaşkınlığı bir kat daha artırdı. Bir okul öncesi eğitmeni ve bir velinin yardımıyla muhafaza altına alınan eşyalar, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Berlin Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı esprili paylaşımda, küçük bir çocuğun oyun oynarken gerçek bir servet bulduğunu doğrulayarak, vatandaşların artık parklardaki çalılıklara daha dikkatli bakabileceğini ifade etti. Şu an için ele geçirilen bu değerli varlıkların herhangi bir hırsızlık vakasıyla eşleşmediği bildirildi. Yetkililer, hazinenin kime ait olduğunu ve oraya neden gizlendiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.