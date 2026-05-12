Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Korkutan Salgın Açıklaması: “Pandemi Mutlaka Gelecek”

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 17:38

Hantavirüs vakalarının ardından dünya diken üstünde. Yeni bir pandemi ihtimali tartışılırken, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, virüsün yayılma kapasitesi ve Türkiye'deki risk durumuna ilişkin çarpıcı uyarılarda bulunarak yeni bir pandeminin mutlaka geleceğini belirtti: '10 yılda bir, bazen 20 ile çıkmış, ortalama 10 yılda bir pandemi gelecek.'

Kaynak: TGRT Haber

Mehmet Ceyhan, hantavirüse dair açıklamalarda bulundu.

Hantavirüsün doğasını açıklayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün Türkiye'de de bilinen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile aynı aileye mensup olduğunu belirtti. Avrupa ve Asya'da görülen türlerin yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir ölüm oranına sahip olduğunu söyleyen Ceyhan, Amerika kıtasında ise tablonun çok daha ağır olduğunu ifade etti. 

Virüsün normal şartlarda kemirgen atıkları yoluyla bulaştığını ancak 'AND' varyantının ezber bozduğunu belirten Ceyhan, şunları dedi:

'Bunun 20'den fazla tipi var. Oradaki virüs tipiyle bu taraftaki Avrupa -Asya tarafındaki virüs tipi birbirinden tamamen farklı. O yüzden orada farklı bir hastalık. Solunum sistemini tutuyor. Dolaşım ve kalp yetmezliğiyle öldürüyor orada. Ölüm oranı çok daha yüksek. Yüzde 40'lar civarında. Şimdi bunların içerisinde bütün hantavirüsler hep kemirgenlerin atıkları daha çok. Isırmasıyla da bulaşan vakalar var ama çok nadir. Atıkları yoluyla bulaşmış. Şimdiye kadar sadece bir tipinin bu işte Ant dağlarından Güney Afrika'daki Ant dağlarından adını alıyor. Antip'inin insandan insana bulaşabildiği 30 yıl önce, 1996'da gösterilmiş. O zamandan beri bu takip ediliyor. Diğer tipler insandan insana bulaşma göstermiyor. Bu tip gösteriyor.'

"Ev karantinası riskli durum."

Türkiye'ye dönen vatandaşlar için uygulanan 42 günlük karantina sürecine de değinen Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın 'ev karantinası' stratejisini eleştirdi. Virüsün kuluçka süresinin uzunluğuna ve sinsi ilerleyişine dikkat çeken uzman isim, 'Şimdi tek bilinen şey şu bu kişiler Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları da dahil girdikleri andan itibaren karantinaya alınmalılar. Ancak ben Sağlık Bakanlığı ile aynı düşüncede değilim. Sağlık Bakanlığı ev karantinası uygulamaya karar verdi bunlara. Oysa bu çok riskli bir durum. Hastanede karantina olması ya da bir karantina merkezinde karantina olması gerekirdi. Çünkü burada bütün amaç ilk vakayı ortaya çıkarmamak' dedi.

"Pandemi mutlaka gelecek."

Gelecekteki salgın risklerine de değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemilerin artık bir doğa olayı gibi periyodik hale geldiğini savundu. Ortalamada her 10 yılda bir büyük bir salgın beklendiğini hatırlatan Ceyhan, 'Yeni bir pandemi mutlaka gelecek' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bundan sonra pandemi mutlaka gelecektir. Aynen deprem gibi pandemi artık olmayacak diye bir şey yok. Sadece zamanını bilmiyoruz. Şimdiye kadar hep böyle 10 yılda bir, bazen 20 ile çıkmış, ortalama 10 yılda bir pandemi gelecek. Pandemi çok korkunç bir şey. Yaşadık gördük. 7 milyon insan öldü dünyada. Hantavirüs ile değil grip varyantlarıyla gelir.'

Hantavirüs belirtileri

Hantavirüsün mevsimsel olarak kışın değil, daha çok yaz aylarında görüldüğünü belirten uzmanlar; şiddetli ateş, kas ağrıları, böbrek yetmezliği ve deri altı kanamalarının en temel belirtiler olduğunu vurguluyor. Erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu viral hastalıkta, böbrek fonksiyonlarının bozulması durumunda yoğun bakım desteğinin şart olduğu belirtiliyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
