Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Korkutan Salgın Açıklaması: “Pandemi Mutlaka Gelecek”

Hantavirüsün doğasını açıklayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün Türkiye'de de bilinen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile aynı aileye mensup olduğunu belirtti. Avrupa ve Asya'da görülen türlerin yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir ölüm oranına sahip olduğunu söyleyen Ceyhan, Amerika kıtasında ise tablonun çok daha ağır olduğunu ifade etti.

Virüsün normal şartlarda kemirgen atıkları yoluyla bulaştığını ancak 'AND' varyantının ezber bozduğunu belirten Ceyhan, şunları dedi:

'Bunun 20'den fazla tipi var. Oradaki virüs tipiyle bu taraftaki Avrupa -Asya tarafındaki virüs tipi birbirinden tamamen farklı. O yüzden orada farklı bir hastalık. Solunum sistemini tutuyor. Dolaşım ve kalp yetmezliğiyle öldürüyor orada. Ölüm oranı çok daha yüksek. Yüzde 40'lar civarında. Şimdi bunların içerisinde bütün hantavirüsler hep kemirgenlerin atıkları daha çok. Isırmasıyla da bulaşan vakalar var ama çok nadir. Atıkları yoluyla bulaşmış. Şimdiye kadar sadece bir tipinin bu işte Ant dağlarından Güney Afrika'daki Ant dağlarından adını alıyor. Antip'inin insandan insana bulaşabildiği 30 yıl önce, 1996'da gösterilmiş. O zamandan beri bu takip ediliyor. Diğer tipler insandan insana bulaşma göstermiyor. Bu tip gösteriyor.'