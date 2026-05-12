Haberler
Ekonomi
Servetinin Tamamını Altın ve Gümüşte Tutan Milyarderden "10 Bin Dolar" Kehaneti

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 15:53

Küresel piyasalar jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerle çalkalanırken, yatırım dünyasının efsane isimlerinden biri olan Eric Sprott’tan piyasaları sarsacak bir çıkış geldi. Servetinin neredeyse tamamını değerli metallere bağlayan 81 yaşındaki milyarder, altın ve gümüş için dudak uçuklatan rakamlar telaffuz etti. Sprott’a göre mevcut ekonomik tablo, değerli metalleri 'asıl yükseliş' dönemine hazırlıyor.

Servetinin tamamını altın ve gümüşte tutan ünlü milyarder "Altın 10 bin dolar olacak" dedi.

Servetinin neredeyse tamamını altın ve gümüşte tutan ünlü milyarder Eric Sprott, dev fiyat tahmininde bulundu. Forbes'a konuşan milyarder, portföyünün yüzde 98’ini altın ve gümüşte tuttuğunu açıkladı. Sprott, bu tercihinin tesadüf olmadığını vurguladı. 1980’lerden bu yana piyasaların içinde olan ve 3 milyar dolarlık bir serveti yöneten ünlü isim, ons altın için 10 bin dolarlık bir hedef belirledi.

Sprott, 'Açıkçası, fiyatların çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Gümüşün kolayca 200 dolara, hatta 300 dolara çıkabileceğini düşünüyorum. Altının ise 10 bin dolara çıkabileceğini düşünüyorum' diye konuştu.

"Yatırımcının başka çaresi kalmadı."

Sprott, bu iyimser beklentisinin temelinde 'sorumsuz harcama politikalarının' yattığını belirtti. Kanada, ABD, İngiltere ve Japonya gibi dev ekonomilerin sınırsız para basma eğiliminde olduğunu söyleyen yatırımcı, itibari para birimlerine olan güvenin azaldığına dikkat çekti. Yatırımcıların somut varlıklara sığınmaktan başka çaresi kalmadığını ifade eden milyarder, 'Jeolog değilim ama sayıları iyi bilirim. Eğer ödül büyükse, bu riski alırım' diyerek stratejisinin arkasında durdu.

Gümüş için milyarderin tahmini: "Gümüş fiyatı 300 dolara kadar çıkabilir."

Gümüş tarafında ise mevcut fiyatların gerçek potansiyeli yansıtmadığını savunan Sprott, gümüşün ons fiyatının 200 hatta 300 dolara kadar tırmanabileceğini iddia etti.

Piyasalarda yaşanan dönemsel geri çekilmeleri doğal karşılayan deneyimli isim, gümüşteki sert düzeltmelere rağmen pozisyonunu koruyor. Ona göre küresel borç yükü ve bitmek bilmeyen krizler, altın ve gümüşü birer yatırım aracından ziyade 'yaşam sigortası' haline getirmiş durumda.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
