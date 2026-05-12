Servetinin Tamamını Altın ve Gümüşte Tutan Milyarderden "10 Bin Dolar" Kehaneti

Servetinin neredeyse tamamını altın ve gümüşte tutan ünlü milyarder Eric Sprott, dev fiyat tahmininde bulundu. Forbes'a konuşan milyarder, portföyünün yüzde 98’ini altın ve gümüşte tuttuğunu açıkladı. Sprott, bu tercihinin tesadüf olmadığını vurguladı. 1980’lerden bu yana piyasaların içinde olan ve 3 milyar dolarlık bir serveti yöneten ünlü isim, ons altın için 10 bin dolarlık bir hedef belirledi.

Sprott, 'Açıkçası, fiyatların çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Gümüşün kolayca 200 dolara, hatta 300 dolara çıkabileceğini düşünüyorum. Altının ise 10 bin dolara çıkabileceğini düşünüyorum' diye konuştu.