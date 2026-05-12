Haberler
Ekonomi
Altın Ne Zaman Yükselecek? Dev Banka Tarih ve Rakam Verdi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 10:36

Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’daki tansiyona ve enflasyon verilerine çevrilmişken, İsviçre merkezli bankacılık devi UBS’ten yatırımcıyı heyecanlandıran bir çıkış geldi. Banka, altın ve gümüş için 'rekor' olarak nitelendirilebilecek yıl sonu hedeflerini masada tutmaya devam ediyor. Dev banka, altının yükseleceği tarihi açıklayarak yeni rakam verdi.

Altın ne kadar olacak? Dev bankadan yeni tahmin.

Son dönemde Orta Doğu’da tırmanan gerilim, değerli metal fiyatlarında ciddi bir oynaklığa neden olsa da UBS stratejistleri bu durumun kalıcı bir düşüş getirmeyeceği görüşünde. Bankanın kıymetli metaller stratejisti Joni Teves tarafından yapılan son değerlendirmede, altının ons başına 5.600 dolar öngörüsünü yinelendi.

Piyasalardaki baskıya rağmen yükseliş beklentisinin arkasında güçlü temel faktörler yatıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve yükselen enflasyon verileri, reel faizlerde bir düşüşe işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendiren en büyük itici güç olarak görülüyor. Teves’e göre, jeopolitik riskler fiyatları kısa süreli baskılasa da makroekonomik dengeler ibreyi yukarıda tutuyor.

Yatırımcı "Altın düşecek mi?" sorusunun yanıtını merak ederken bankadan 'yükseliş sinyali' geldi.

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise merkez bankalarının tavrı. Birçok yatırımcının 'Alımlar durur mu?' endişesine yanıt veren UBS, merkez bankalarının altın stoklarını çeşitlendirme stratejisinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Aksine, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı tarafında altına olan talebin canlılığını koruduğu belirtiliyor.

Gümüş ne kadar olacak?

Altındaki yükseliş beklentisi gümüşü de peşinden sürüklüyor. Ancak gümüşün elinde ek bir koz daha var: Arz-talep dengesizliği. UBS analistlerine göre bu yıl gümüşe olan talep, üretimin (arzın) çok üzerine çıkacak. Bu temel piyasa dinamiği, gümüşün altına kıyasla çok daha agresif bir performans sergilemesine ve 100 dolar sınırını zorlamasına neden olabilir.Yatırımcılar için son haftalardaki yatay seyir, banka tarafından 'yeni bir pozisyon alma fırsatı' olarak yorumlanırken, kıymetli metallerin yılın geri kalanında beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesi bekleniyor.

Bankanın tahminine göre gümüş 100 dolar seviyesine ulaşacak.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
