Altın Ne Zaman Yükselecek? Dev Banka Tarih ve Rakam Verdi

Son dönemde Orta Doğu’da tırmanan gerilim, değerli metal fiyatlarında ciddi bir oynaklığa neden olsa da UBS stratejistleri bu durumun kalıcı bir düşüş getirmeyeceği görüşünde. Bankanın kıymetli metaller stratejisti Joni Teves tarafından yapılan son değerlendirmede, altının ons başına 5.600 dolar öngörüsünü yinelendi.

Piyasalardaki baskıya rağmen yükseliş beklentisinin arkasında güçlü temel faktörler yatıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve yükselen enflasyon verileri, reel faizlerde bir düşüşe işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendiren en büyük itici güç olarak görülüyor. Teves’e göre, jeopolitik riskler fiyatları kısa süreli baskılasa da makroekonomik dengeler ibreyi yukarıda tutuyor.