İzmir'de Dev Şirket İçin İflas Kararı: Tasfiye Süreci Başladı, Alacaklılar Kapıya Dayandı!

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava neticesinde, dev şirketin iflasına hükmedildi. 157764 sicil numarasıyla kayıtlı olan firmanın ekonomik faaliyetlerini sonlandıran bu kritik karar, yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Resmi kayıtlara geçen bilgilere göre, şirketin iflas süreci 6 Mayıs 2026 günü saat 11.50'den itibaren hukuken başlatıldı. Karşıyaka 2. İcra Dairesi, mahkemenin 2025/779 esas sayılı kararı doğrultusunda tasfiye işlemlerini devraldı. Bu gelişmeyle birlikte, şirketin yönetim yetkisi sona ererken tüm idari kontrol 2026/1 iflas dosya numarası üzerinden ilgili icra dairesine devredilmiş oldu.

Sürecin başlamasıyla beraber, şirketin sahip olduğu varlıkların korunması ve borçların yapılandırılması için düğmeye basıldı. Bu aşamada, iflas eden kurumla iş ortaklığı bulunan veya alacağı olan tüm kişi ve kuruluşların, hak kaybı yaşamamak adına resmi makamlara başvurması gerekiyor. İflas masasına yapılacak bildirimlerin ardından, yasal takvim uyarınca alacaklıların talepleri değerlendirilecek ve tasfiye programı netleşecek. Şirketin faaliyetlerinin durmasıyla beraber bölgedeki ticari dengelerin nasıl etkileneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.