article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İzmir'de Dev Şirket İçin İflas Kararı: Tasfiye Süreci Başladı, Alacaklılar Kapıya Dayandı!

İzmir'de Dev Şirket İçin İflas Kararı: Tasfiye Süreci Başladı, Alacaklılar Kapıya Dayandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 08:53

İzmir'in önemli sanayi kuruluşlarından TPI Kompozit Kanat Sanayi için mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nin onayıyla başlayan tasfiye sürecinde, şirketin tüm mal varlığı icra dairesi denetimine geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir sanayisinin bilinen isimlerinden biri olan ABD sermayeli TPI Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için ticari yolculuğun sonuna gelindi.

İzmir sanayisinin bilinen isimlerinden biri olan ABD sermayeli TPI Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için ticari yolculuğun sonuna gelindi.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava neticesinde, dev şirketin iflasına hükmedildi. 157764 sicil numarasıyla kayıtlı olan firmanın ekonomik faaliyetlerini sonlandıran bu kritik karar, yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Resmi kayıtlara geçen bilgilere göre, şirketin iflas süreci 6 Mayıs 2026 günü saat 11.50'den itibaren hukuken başlatıldı. Karşıyaka 2. İcra Dairesi, mahkemenin 2025/779 esas sayılı kararı doğrultusunda tasfiye işlemlerini devraldı. Bu gelişmeyle birlikte, şirketin yönetim yetkisi sona ererken tüm idari kontrol 2026/1 iflas dosya numarası üzerinden ilgili icra dairesine devredilmiş oldu.

Sürecin başlamasıyla beraber, şirketin sahip olduğu varlıkların korunması ve borçların yapılandırılması için düğmeye basıldı. Bu aşamada, iflas eden kurumla iş ortaklığı bulunan veya alacağı olan tüm kişi ve kuruluşların, hak kaybı yaşamamak adına resmi makamlara başvurması gerekiyor. İflas masasına yapılacak bildirimlerin ardından, yasal takvim uyarınca alacaklıların talepleri değerlendirilecek ve tasfiye programı netleşecek. Şirketin faaliyetlerinin durmasıyla beraber bölgedeki ticari dengelerin nasıl etkileneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın