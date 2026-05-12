"Durum Daha da Kötü Olacaktı": Hantavirüste Yeni Pozitif Vaka Haberi Geldi: DSÖ'den Açıklama!

Yapılan hantavirüs testleri sonucunda 13 yolcunun sonucu negatif çıkarken, bir yolcuda virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, testi pozitif çıkan yolcunun henüz herhangi bir hastalık semptomu göstermediğini ve genel sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Mevcut protokoller çerçevesinde, testi pozitif çıkan yolcu hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesine (UATAN) sevk edildi. Uzmanlar, ilk bulguların doğruluğunu teyit etmek ya da reddetmek amacıyla ikinci bir test yapılacağını açıkladı. Cadena Ser radyosuna konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, hastanın kimlik bilgilerini gizli tutarak sadece erkek olduğu bilgisini paylaştı. Padilla, izolasyon sürecindeki tüm kişilere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığını belirtti.