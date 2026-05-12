"Durum Daha da Kötü Olacaktı": Hantavirüste Yeni Pozitif Vaka Haberi Geldi: DSÖ'den Açıklama!

Ali Can YAYCILI
12.05.2026 - 07:32 Son Güncelleme: 12.05.2026 - 08:02

İspanya Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı. Gomez Ulla Askeri Hastanesinde kontrol altında tutulan ve semptom göstermeyen hastanın kesin durumu için ikinci test sonucu beklenirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gemideki tahliye sürecinin gerekliliğini vurguladı.

Öte yandan geminin tahliye sürecinden gelen fotoğraflarda insanların çöp poşetlerine sarılmış olması dikkatlerden kaçmadı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı verilere göre, Tenerife üzerinden Madrid'deki Gomez Ulla Askeri Hastanesine nakledilen 14 İspanyol yolcunun tetkikleri tamamlandı.

Yapılan hantavirüs testleri sonucunda 13 yolcunun sonucu negatif çıkarken, bir yolcuda virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, testi pozitif çıkan yolcunun henüz herhangi bir hastalık semptomu göstermediğini ve genel sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Mevcut protokoller çerçevesinde, testi pozitif çıkan yolcu hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesine (UATAN) sevk edildi. Uzmanlar, ilk bulguların doğruluğunu teyit etmek ya da reddetmek amacıyla ikinci bir test yapılacağını açıkladı. Cadena Ser radyosuna konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, hastanın kimlik bilgilerini gizli tutarak sadece erkek olduğu bilgisini paylaştı. Padilla, izolasyon sürecindeki tüm kişilere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığını belirtti.

Gelişmelerin odağındaki Hollanda bandralı MV Hondius gemisi, Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'nda iki gün süren bekleyişin ardından tahliye edildi.

Gemideki İspanyol yolcuların Madrid'e ulaştırılmasının ardından gemi, Rotterdam'a doğru hareket etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliye kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede operasyonun zamanlamasına dikkat çekti. Ghebreyesus, yolcuların gemide kalmaya devam etmesi durumunda tablonun daha ağırlaşabileceğini, tahliye sayesinde herkesin ihtiyaç duyduğu tıbbi yardıma erişebildiğini ifade etti.

İspanyol sağlık otoriteleri, Madrid'de izolasyon altında tutulan hastanın ikinci test sonuçlarına göre yeni bir yol haritası belirleyecek.

Negatif sonuç alan diğer 13 yolcunun gözlem süreci de sağlık protokolleri uyarınca devam ediyor. Kamuoyuna yapılan bilgilendirmelerde, vakanın toplum sağlığı için mevcut aşamada bir risk oluşturmadığı, tüm önlemlerin askeri hastane bünyesinde en üst düzeyde alındığı vurgulandı.

Hantavirüs nasıl bulaşıyor ve süreç nasıl işliyor?

Hantavirüsler genellikle kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan bir virüs ailesi olarak biliniyor. İnsanlara bulaşma genellikle enfekte hayvanların idrar, dışkı veya tükürükleri ile temas sonucu ya da bu atıkların karıştığı tozların solunmasıyla gerçekleşiyor. Madrid'deki vakada olduğu gibi, virüs tespit edilen ancak semptom göstermeyen kişilerde kuluçka süresinin takibi ve izolasyon hayati önem taşıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
