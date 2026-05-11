Hantavirüs Bir Köyü Yıktı! Tüm Köy Karantinaya Alındı, 34 Kişi Hastalandı 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Ailenin iddiasına göre, doktorlar o dönemde hantavirüsün insandan insana geçmeyeceğini söylemişti. Hastalığı sağ atlatmayı başaran Victor Diaz ise yaşadığı süreci, vücudu saran mor lekeler, ağızdaki acı tat ve su içmeyi bile imkansız kılan yoğun bir halsizlik olarak tanımladı.

Genellikle kemirgenlerin atıkları yoluyla bulaştığı bilinen hantavirüsün bu varyantı, Epuyen’de ezberleri bozdu. İnsandan insana bulaştığı kanıtlanan virüs nedeniyle kasaba halkı büyük bir sosyal dışlanma ile karşı karşıya kaldı. Çevre kasabalardaki marketlere alınmayan ve ayrımcılığa uğrayan köylüler, çareyi 45 günlük katı bir karantinada buldu. Yaklaşık 100 kişinin tamamen izole edildiği bu süreç, modern tıp tarihine 'seçici izolasyon' olarak geçti ve bir yıl sonra dünyayı sarsacak olan Covid-19 pandemisi için de erken bir önlem modeli oluşturdu. Uzmanlar, hem Epuyen’deki hem de Hondius gemisindeki vakaların, insandan insana geçebilen Andes hantavirüsü türü olduğundan şüpheleniyor.