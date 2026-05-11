article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hantavirüs Bir Köyü Yıktı! Tüm Köy Karantinaya Alındı, 34 Kişi Hastalandı 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Hantavirüs Bir Köyü Yıktı! Tüm Köy Karantinaya Alındı, 34 Kişi Hastalandı 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.05.2026 - 10:40

Arjantin’deki Epuyen köyü sakinleri, MV Hondius gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarının ardından 2018 yılında yaşadıkları büyük trajediyi anlattı. Tek bir doğum günü partisiyle başlayan ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan salgın, insandan insana bulaşma riskiyle tüm dünyayı yeniden alarma geçirdi.

Kaynak: https://www.france24.com/en/live-news...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MV Hondius kruvaziyer gemisinde yakın zamanda görülen hantavirüs vakaları, gözleri 2018 yılında Arjantin’in Patagonya bölgesinde yaşanan büyük yıkıma çevirdi.

MV Hondius kruvaziyer gemisinde yakın zamanda görülen hantavirüs vakaları, gözleri 2018 yılında Arjantin’in Patagonya bölgesinde yaşanan büyük yıkıma çevirdi.

Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Epuyen köyü, o dönemde virüs nedeniyle adeta hayalet kasabaya dönüşmüş ve 11 komşusunu toprağa vermişti. Bugün gemide yaşananlar, o dönem ailesini kaybeden köy sakinlerinin acı hatıralarını yeniden canlandırdı.

Olayların fitili, 2018 yılında düzenlenen sıradan bir doğum günü partisinde ateşlendi. Salgının merkezindeki isimlerden Mailen Valle, sadece bir ay içerisinde babasını ve iki kız kardeşini bu hastalık yüzünden kaybettiğini dile getirdi. Valle, virüsün ilk taşıyıcısının babasıyla aynı masada oturduğunu ve bu temasın ardından ailelerin hızla yok olduğunu belirtti. En trajik olanı ise, babasının cenaze töreninin yeni bir bulaş noktasına dönüşmesiydi. Cenazeye katılan üç kız kardeşinden biri, hastalık belirtileri gösterdikten sadece birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Salgında "sıfırıncı hasta" olarak kabul edilen Victor Diaz’ın kızı Isabel Diaz, babasına başlangıçta yanlış bilgi verildiğini iddia etti.

Salgında "sıfırıncı hasta" olarak kabul edilen Victor Diaz’ın kızı Isabel Diaz, babasına başlangıçta yanlış bilgi verildiğini iddia etti.

Ailenin iddiasına göre, doktorlar o dönemde hantavirüsün insandan insana geçmeyeceğini söylemişti. Hastalığı sağ atlatmayı başaran Victor Diaz ise yaşadığı süreci, vücudu saran mor lekeler, ağızdaki acı tat ve su içmeyi bile imkansız kılan yoğun bir halsizlik olarak tanımladı.

Genellikle kemirgenlerin atıkları yoluyla bulaştığı bilinen hantavirüsün bu varyantı, Epuyen’de ezberleri bozdu. İnsandan insana bulaştığı kanıtlanan virüs nedeniyle kasaba halkı büyük bir sosyal dışlanma ile karşı karşıya kaldı. Çevre kasabalardaki marketlere alınmayan ve ayrımcılığa uğrayan köylüler, çareyi 45 günlük katı bir karantinada buldu. Yaklaşık 100 kişinin tamamen izole edildiği bu süreç, modern tıp tarihine 'seçici izolasyon' olarak geçti ve bir yıl sonra dünyayı sarsacak olan Covid-19 pandemisi için de erken bir önlem modeli oluşturdu. Uzmanlar, hem Epuyen’deki hem de Hondius gemisindeki vakaların, insandan insana geçebilen Andes hantavirüsü türü olduğundan şüpheleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın