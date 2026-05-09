Sadece 200 Kişinin Yaşadığı Dünyanın En Ücra Adasında Hantavirüs Vakası

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Tristan da Cunha, Güney Afrika ve Güney Amerika'nın tam ortasında yer alıyor ve dünyanın en ücra yerleşim adası olma özelliğini taşıyor; en yakın yerleşim yerine 1500 milden fazla uzaklıkta ve altı günlük bir tekne yolculuğu mesafesinde bulunuyor.

Birleşik Krallık Denizaşırı Topraklar Bakanı Stephen Doughty, Tristan da Cunha yerel yönetiminin internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, adada yaşayan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ve eşinin de kendini izole ettiğini belirtti.

Yetkilinin açıklamasına göre, dört ada sakini Hollanda bayraklı gemiyle St. Helena'ya gitti. Tristan da Cunha yöneticisi Philip Kendall, bu kişilere önlem olarak orada kendilerini izole etmeleri tavsiyesinde bulunulduğunu söyledi.

Öte yandan hantavirüsün görüldüğü ülkelere dair resmi bir açıklama yapılmadı.