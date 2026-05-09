article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sadece 200 Kişinin Yaşadığı Dünyanın En Ücra Adasında Hantavirüs Vakası

Sadece 200 Kişinin Yaşadığı Dünyanın En Ücra Adasında Hantavirüs Vakası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 12:02

Dünya Hantavirüs alarmında. Güney Atlantik’in en izole noktalarından biri olan Tristan da Cunha Adası’ndan gelen haberle sarsıldı. 'Dünyanın ucundaki ada' olarak bilinen ve sadece gemiyle ulaşılabilen bu küçük yerleşim yeri, MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni adresi oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Dünyanın en ücra adası'nda hantavirüsü paniği.

'Dünyanın en ücra adası'nda hantavirüsü paniği.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), gemideki iki kesin vakanın ardından üçüncü bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi görüldüğünü doğruladı. Ancak asıl endişe verici gelişme, virüs taşıdığından şüphelenilen yolcuların Tristan da Cunha Adası’ndaki bir okulu ziyaret etmesi oldu. Yerel kaynaklar, gemi mürettebatı ve yolcuların okulda çocuklara sunum yaptığına dair fotoğraflar paylaşırken, sınırlı tıbbi imkanlara sahip adada temaslı takibi için acil durum ilan edildi.

200 kişinin yaşadığı adada 1 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

200 kişinin yaşadığı adada 1 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Tristan da Cunha, Güney Afrika ve Güney Amerika'nın tam ortasında yer alıyor ve dünyanın en ücra yerleşim adası olma özelliğini taşıyor; en yakın yerleşim yerine 1500 milden fazla uzaklıkta ve altı günlük bir tekne yolculuğu mesafesinde bulunuyor.

Birleşik Krallık Denizaşırı Topraklar Bakanı Stephen Doughty, Tristan da Cunha yerel yönetiminin internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, adada yaşayan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ve eşinin de kendini izole ettiğini belirtti.

Yetkilinin açıklamasına göre, dört ada sakini Hollanda bayraklı gemiyle St. Helena'ya gitti. Tristan da Cunha yöneticisi Philip Kendall, bu kişilere önlem olarak orada kendilerini izole etmeleri tavsiyesinde bulunulduğunu söyledi.

Öte yandan hantavirüsün görüldüğü ülkelere dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın