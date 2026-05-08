Griple Karıştırmayın! Uzman Doktor Hantavirüsün Hedef Aldığı Kişileri Açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Uğuz, toplumda paniğe gerek olmadığını ancak bilinçli hareket etmenin hayat kurtaracağını vurguladı. Hantavirüsün sanıldığı gibi sadece doğrudan temasla değil, solunum yoluyla da bulaşabildiğini belirten Dr. Uğuz, özellikle uzun süre kapalı kalmış depo, ahır ve bodrum katlarına dikkat çekti. Farelerin idrar ve dışkılarının bulunduğu ortamda yapılan kuru temizlik (süpürme gibi), virüs partiküllerinin havaya karışmasına ve solunmasına neden oluyor.

Hantavirüs belirtileri neler?

Hastalığın ilk evrelerinde ateş, halsizlik, kas ve baş ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğünü ifade eden Dr. Uğuz, sürecin devamında nefes darlığı ve ciddi akciğer problemlerinin gelişebileceği konusunda uyardı. Uzman isim, özellikle kemirgen temas öyküsü olanların bu belirtileri hafife almadan bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtti.