article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Griple Karıştırmayın! Uzman Doktor Hantavirüsün Hedef Aldığı Kişileri Açıkladı

Griple Karıştırmayın! Uzman Doktor Hantavirüsün Hedef Aldığı Kişileri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.05.2026 - 17:03

Dünya genelinde ve Türkiye’de son dönemde yeniden gündeme gelen hantavirüs, özellikle kırsal bölgelerde ve kapalı alanlarda vakit geçirenler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kemirgenlerden bulaşan ve ilk etapta basit bir grip gibi belirti gösteren bu hastalık, doğru önlemler alınmadığında hayati risk taşıyabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Uğuz, hantavirüs nedeniyle risk grubunda olanları açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hantavirüs vakaları, toplumda endişeye neden oldu.

Hantavirüs vakaları, toplumda endişeye neden oldu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Uğuz, toplumda paniğe gerek olmadığını ancak bilinçli hareket etmenin hayat kurtaracağını vurguladı. Hantavirüsün sanıldığı gibi sadece doğrudan temasla değil, solunum yoluyla da bulaşabildiğini belirten Dr. Uğuz, özellikle uzun süre kapalı kalmış depo, ahır ve bodrum katlarına dikkat çekti. Farelerin idrar ve dışkılarının bulunduğu ortamda yapılan kuru temizlik (süpürme gibi), virüs partiküllerinin havaya karışmasına ve solunmasına neden oluyor.

Hantavirüs belirtileri neler?

Hastalığın ilk evrelerinde ateş, halsizlik, kas ve baş ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğünü ifade eden Dr. Uğuz, sürecin devamında nefes darlığı ve ciddi akciğer problemlerinin gelişebileceği konusunda uyardı. Uzman isim, özellikle kemirgen temas öyküsü olanların bu belirtileri hafife almadan bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtti.

Kimler hantavirüs riski altında?

Kimler hantavirüs riski altında?

Dr. Kayhan Uğuz, virüsün hedefindeki risk gruplarını şu şekilde sıraladı:

  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler,

  • Kamp ve doğa sporu yapanlar,

  • Depo ve antrepo çalışanları,

  • Kırsal bölgelerde yaşayanlar,

  • Uzun süre kullanılmamış ev veya iş yerlerini temizleyen bireyler.

Hantavirüsten nasıl korunulur?

Özel bir antiviral tedavisi olmayan hantavirüse karşı en etkili silahın hijyen olduğunu belirten Uğuz, şu tavsiyelerde bulundu:

  • Kapalı alanlara girmeden önce ortam mutlaka uzun süre havalandırılmalı.

  • Temizlik sırasında mutlaka maske ve eldiven takılmalı.

  • Fare dışkısı görülen alanlar süpürülmemeli; dezenfektan veya çamaşır suyu karışımlı sularla ıslak temizlik yapılmalı.

  • Yiyecekler kemirgenlerin ulaşamayacağı kapalı kaplarda saklanmalı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın