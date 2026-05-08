Hantavirüs Salgını Çıkan Yolcu Gemisinden Dönen Ruhi Çenet Yaşadıklarını Anlattı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 12:48

Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs salgını sonrası yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği yolculukta bulunan içerik üreticisi Ruhi Çenet, yaşadıklarını ABD basınına anlattı. The New York Times’a konuşan Çenet, gemide bir şeylerin ters gittiğini erken fark ettiklerini söyledi. Çenet ayrıca şu anda Türkiye’de, evinde karantinada olduğunu açıkladı.

MV Hondius gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs salgınında 3 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda bandıralı MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs salgını uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Yolculuk sırasında bazı yolcuların semptom göstermeye başladığı, ardından salgın nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gemide bulunan yolcuların bir kısmının izolasyona geçtiği öğrenildi.

Salgının ardından gemide bulunan içerik üreticisi Ruhi Çenet de yaşadıklarını The New York Times’a anlattı. Çenet, şu anda Türkiye’de evinde karantinada bulunduğunu açıkladı.

Ruhi Çenet yaşadıklarını ve karantina sürecini anlattı.

Ruhi Çenet, The New York Times’a yaptığı açıklamada semptom gösteren yolcuları gördükten sonra durumun ciddiyetini fark ettiklerini söyledi. Çenet şu ifadeleri kullandı:

'Semptom gösteren bir yolcunun, özellikle de ilk hayatını kaybeden kişinin eşinin durumunu gördükten sonra büyük bir riskle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Kameramanımla birlikte o andan itibaren odamıza kapandık. Dışarıyla temasımızı tamamen kestik.'

Çenet ayrıca gemi yönetiminin ilk süreçte durumu doğru yönetemediğini öne sürdü. Yapılan resmi anonslara da değinen Çenet, şu sözleri kullandı:

'Gemi yönetimi başlangıçta ne olduğunu anlamadı ya da durumu örtbas etmeye çalıştı. Bize yapılan resmi anonsta, ilk ölümün ‘doğal sebeplerden’ kaynaklandığı ve kesinlikle bulaşıcı bir durum olmadığı söylendi.'

Karantina süreciyle ilgili konuşan Çenet, sağlık ekipleriyle iletişim halinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum.'

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
