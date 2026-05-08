Hantavirüs Salgını Çıkan Yolcu Gemisinden Dönen Ruhi Çenet Yaşadıklarını Anlattı

Ruhi Çenet, The New York Times’a yaptığı açıklamada semptom gösteren yolcuları gördükten sonra durumun ciddiyetini fark ettiklerini söyledi. Çenet şu ifadeleri kullandı:

'Semptom gösteren bir yolcunun, özellikle de ilk hayatını kaybeden kişinin eşinin durumunu gördükten sonra büyük bir riskle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Kameramanımla birlikte o andan itibaren odamıza kapandık. Dışarıyla temasımızı tamamen kestik.'

Çenet ayrıca gemi yönetiminin ilk süreçte durumu doğru yönetemediğini öne sürdü. Yapılan resmi anonslara da değinen Çenet, şu sözleri kullandı:

'Gemi yönetimi başlangıçta ne olduğunu anlamadı ya da durumu örtbas etmeye çalıştı. Bize yapılan resmi anonsta, ilk ölümün ‘doğal sebeplerden’ kaynaklandığı ve kesinlikle bulaşıcı bir durum olmadığı söylendi.'

Karantina süreciyle ilgili konuşan Çenet, sağlık ekipleriyle iletişim halinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum.'