Hantavirüslü Gemide Yolculuk Eden Youtuber Ruhi Çenet’in Çatalca’da Düğüne Katıldığı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 11:39 Son Güncelleme: 08.05.2026 - 11:43

Arjantin’den kalkan ve 'Hantavirüs' nedeniyle ölümlerin yaşandığı MV Hondius isimli gemide 24 gün geçiren YouTuber Ruhi Çenet’in, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Çatalca’da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 12 ülkeyi uyardığı ve kuluçka süresine dikkat çektiği hastalıkla ilgili Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklasa da düğün karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünya genelinde büyük bir endişeye yol açan MV Hondius isimli kruvaziyer gemisindeki "Hantavirüs" salgını, Türkiye’nin de gündemine oturdu.

Arjantin çıkışlı Hollanda bayraklı gemide seyahat eden üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) devreye girerek Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye acil bilgilendirme yaptı. 6 Mayıs itibarıyla gemide kesinleşen ve şüpheli toplam sekiz vakanın bulunduğu belirtilirken, bu gemide 24 gün boyunca yolculuk yapan isimlerden birinin de ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet olduğu anlaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ruhi Çenet, yolculuk sırasında yaşanan bir ölümün başlangıçta hava koşullarından kaynaklandığını sandıklarını ancak durumun çok daha ciddi olduğunu sonradan fark ettiklerini dile getirdi.

Güney Afrika’ya ulaştıklarında kan testlerini yaptırdığını ve şu an sadece belirtileri takip ettiğini belirten Çenet, kendisini izole ettiğini ve sağlık durumunun son derece iyi olduğunu vurguladı. Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Andes' türü virüsün kuluçka süresinin 6 haftayı bulabildiğini belirterek, yeni vakaların ortaya çıkma riskine karşı dünya kamuoyunu uyardı.

Tüm bu tartışmalar sürerken, Ruhi Çenet’in birkaç gün önce İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir mahalle düğününe katıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Çatalca’daki mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gün yüzüne çıkan bu durum, virüsün yayılma ihtimali üzerine endişeleri artırdı. DSÖ her ne kadar genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendirse de virüslü gemiden inen bir ismin kalabalık bir organizasyonda yer alması, sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Koronavirüs çıkınca da Çin’e gitmişti!

Çatalca'daki düğün görüntüleri sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ruhi Çenet, aslında bu tarz 'tehlikeli' yolculuklara yabancı bir isim değil. Ünlü YouTuber, 2020 yılında koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya başladığı ilk günlerde, pek çok kişinin aksine rotasını virüsün merkezi Çin’e çevirmişti. 

Çin’deki hayalet şehirleri ve karantina süreçlerini yerinde görüntüleyen Çenet, o dönemde de 'toplum sağlığını riske atma' ve 'tık uğruna tehlikeye atılma' eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Bugün yaşanan Hantavirüs krizi ve ardından katıldığı düğün, takipçileri tarafından 'tarih tekerrürden ibarettir' yorumlarına neden oldu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
