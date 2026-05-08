Hantavirüslü Gemide Yolculuk Eden Youtuber Ruhi Çenet’in Çatalca’da Düğüne Katıldığı Ortaya Çıktı
Arjantin’den kalkan ve 'Hantavirüs' nedeniyle ölümlerin yaşandığı MV Hondius isimli gemide 24 gün geçiren YouTuber Ruhi Çenet’in, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Çatalca’da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 12 ülkeyi uyardığı ve kuluçka süresine dikkat çektiği hastalıkla ilgili Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklasa da düğün karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dünya genelinde büyük bir endişeye yol açan MV Hondius isimli kruvaziyer gemisindeki "Hantavirüs" salgını, Türkiye’nin de gündemine oturdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ruhi Çenet, yolculuk sırasında yaşanan bir ölümün başlangıçta hava koşullarından kaynaklandığını sandıklarını ancak durumun çok daha ciddi olduğunu sonradan fark ettiklerini dile getirdi.
Tüm bu tartışmalar sürerken, Ruhi Çenet’in birkaç gün önce İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir mahalle düğününe katıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Koronavirüs çıkınca da Çin’e gitmişti!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
