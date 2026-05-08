Hantavirüslü Gemide Yolculuk Eden Youtuber Ruhi Çenet’in Çatalca’da Düğüne Katıldığı Ortaya Çıktı

Çatalca'daki düğün görüntüleri sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ruhi Çenet, aslında bu tarz 'tehlikeli' yolculuklara yabancı bir isim değil. Ünlü YouTuber, 2020 yılında koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya başladığı ilk günlerde, pek çok kişinin aksine rotasını virüsün merkezi Çin’e çevirmişti.

Çin’deki hayalet şehirleri ve karantina süreçlerini yerinde görüntüleyen Çenet, o dönemde de 'toplum sağlığını riske atma' ve 'tık uğruna tehlikeye atılma' eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Bugün yaşanan Hantavirüs krizi ve ardından katıldığı düğün, takipçileri tarafından 'tarih tekerrürden ibarettir' yorumlarına neden oldu.