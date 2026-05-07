Dünya Sağlık Örgütü'nden Hantavirüs İçin Son Dakika Açıklaması

Salgının izini süren uzmanlar, 'sıfır numara' olarak adlandırılan ilk vakanın, 6 Nisan'da semptom gösteren ve 11 Nisan'da gemide hayatını kaybeden bir erkek olduğunu belirledi. Arjantinli yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya göre; virüsün, gemi hareket etmeden önce Ushuaia şehrinde kuş gözlemi yapan Hollandalı bir çiftin, kemirgen atıklarıyla temas etmesi sonucu bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Hantavirüs vakaları artacak mı?

Hantavirüsler normal şartlarda kemirgenlerin idrar, dışkı veya tükürüğü yoluyla bulaşırken; bu vakada tespit edilen Andes virüsü, insanlar arasında sınırlı da olsa bulaşabilen tek tür olmasıyla dikkat çekiyor. DSÖ, virüsün özellikle aile üyeleri ve yakın temaslı kişiler arasında yayıldığını, ancak genel halk sağlığı riskinin şu an için düşük olduğunu vurguladı.