Dünya Sağlık Örgütü'nden Hantavirüs İçin Son Dakika Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 17:07

Okyanusun ortasında, MV Hondius kruvaziyer gemisinde patlak veren ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüs salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. DSÖ tarafından yapılan açıklamada sekiz vakadan beşinin laboratuvar ortamında doğrulandığı bildirildi. DSÖ, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeyi salgınla ilgili bilgilendirdiğini belirterek son durumu paylaştı.

DSÖ'den hantavirüs hakkında flaş açıklama. Salgına dair son bilgiler paylaşıldı.

Atlas Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius kruvaziyer gemisi, bugünlerde tarihinin en zorlu sınavını veriyor. Arjantin'den Cabo Verde'ye doğru yol alan gemide patlak veren hantavirüs (Andes virüsü) salgını, şu ana kadar 3 yolcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sekiz vakadan beşinin laboratuvar ortamında doğrulandığını açıklayarak küresel kamuoyunu bilgilendirdi.

Kuş gözlemi yapan Hollandalı çiftten bulaşmış olabilir.

Salgının izini süren uzmanlar, 'sıfır numara' olarak adlandırılan ilk vakanın, 6 Nisan'da semptom gösteren ve 11 Nisan'da gemide hayatını kaybeden bir erkek olduğunu belirledi. Arjantinli yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya göre; virüsün, gemi hareket etmeden önce Ushuaia şehrinde kuş gözlemi yapan Hollandalı bir çiftin, kemirgen atıklarıyla temas etmesi sonucu bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Hantavirüs vakaları artacak mı?

Hantavirüsler normal şartlarda kemirgenlerin idrar, dışkı veya tükürüğü yoluyla bulaşırken; bu vakada tespit edilen Andes virüsü, insanlar arasında sınırlı da olsa bulaşabilen tek tür olmasıyla dikkat çekiyor. DSÖ, virüsün özellikle aile üyeleri ve yakın temaslı kişiler arasında yayıldığını, ancak genel halk sağlığı riskinin şu an için düşük olduğunu vurguladı.

Gemide Türk yolcu bulunması nedeniyle DSÖ Türkiye'yi bilgilendirdi.

Salgın sonrası Saint Helena adasında gemiden inen yolcular nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülke (Kanada, Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD vb.) bilgilendirildi. Gemideki diğer yolcuların güvende tutulması için tahliye operasyonları ve tıbbi gözlemler devam ediyor. Şu an için gemide kalan mürettebat ve yolcularda yeni bir belirtiye rastlanmadı.

"Sekiz vakadan beşi hantavirüs olarak doğrulandı ve diğer üçü şüpheli olarak değerlendiriliyor."

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamalarını tamamı şöyle:

'Geminin kaptanıyla bu sabah da dahil olmak üzere düzenli olarak iletişim halindeydim. Bana, geminin yeniden hareket etmeye başlamasından bu yana moralin önemli ölçüde iyileştiğini söyledi. 

Geçen cumartesi, Birleşik Krallık, Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında DSÖ'ye Arjantin'den Cabo Verde'ye seyahat eden Hollanda bayraklı MV Hondius kruvaziyer gemisinde şiddetli solunum yolu hastalığına yakalanmış bir grup yolcu bildirdi.

Şimdiye kadar sekiz vaka rapor edildi, bunlardan üçü ölümle sonuçlandı.

Sekiz vakadan beşi hantavirüs olarak doğrulandı ve diğer üçü şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Hantavirüsler, kemiriciler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalığa neden olabilen bir virüs grubudur.

İnsanlar genellikle enfekte kemiriciler veya onların idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile temas yoluyla enfekte olurlar.

Bu vakada yer alan hantavirüs türü Andes virüsüdür – Latin Amerika'da bulunur ve insanlar arasında sınırlı bulaşma yapabildiği bilinen tek türdür.

Önceki Andes virüsü salgınlarında, insanlar arasındaki bulaşma, özellikle ev üyeleri, samimi partnerler ve tıbbi bakım sağlayan kişiler arasında yakın ve uzun süreli temasla ilişkilendirilmiştir.

Mevcut durumun da böyle göründüğü anlaşılıyor.

İlk vaka, 6 Nisan'da semptomlar geliştiren ve 11 Nisan'da gemide ölen bir erkekte görüldü.

Hiçbir örnek alınmadı ve semptomları diğer solunum yolu hastalıklarına benzediği için hantavirüs şüphesi duyulmadı.

Erkeğin eşi, gemi Saint Helena adasına yanaştığında karaya çıktı ve o da semptomatikti. 25 Nisan'da Johannesburg'a yapacağı uçuş sırasında durumu kötüleşti ve ertesi gün öldü.

Örnekler alındı; bunlar Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde test edildi ve hantavirüs olarak doğrulandı.

Üçüncü ölüm, gemideki bir kadının 28 Nisan'da semptomlar geliştirmesi ve 2 Mayıs'ta ölmesiyle gerçekleşti.

Başka bir adam 24 Nisan'da geminin doktoruna başvurdu. 27 Nisan'da Ascension Adası'ndan Güney Afrika'ya tahliye edildi ve orada yoğun bakımda kalmaya devam ediyor.

İkisi hastanede stabil durumda, biri ise asemptomatik olup şu anda Almanya’da bulunuyor.

Sekizinci vaka, Saint Helena’da gemiden inen bir erkekte görüldü.

Gemi operatöründen gelen tavsiyenin ardından, kendisi İsviçre’nin Zürih kentinde semptomlarla kendini bildirdi ve dün hantavirüsle enfekte olduğu doğrulandı.

Cenevre Üniversitesi Hastaneleri daha sonra virüsü diziledi ve bunun Andes virüsü olduğunu onayladı.

Gemideki kalan yolcular veya mürettebattan hiçbiri şu anda semptomatik değil.

DSÖ ayrıca Saint Helena’da inen vatandaşları olan 12 ülkeyi bilgilendirdi.

Bu 12 ülke Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
