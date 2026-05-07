Türkiye’de de Hantavirüs Görülmüş! Dünyayı Tedirgin Eden Hantavirüs Salgını Pandemiye Dönüşür mü?

Uzmanlar, bu durumun sadece akciğer tipi enfeksiyonlarda ve çok nadir vakalarda yaşanabileceğini belirtiyor. Kuluçka süresi ortalama üç hafta olan virüs, bazı durumlarda iki aya kadar sessiz kalabiliyor. Mevcut tabloyu değerlendiren uzmanlar, hantavirüsün yeni bir virüs olmadığını ve temizlik kurallarına uyularak kontrol altında tutulabileceğini söylüyor. Şu an için koronavirüs gibi devasa bir küresel dalga beklenmese de virüsün taşıdığı potansiyel tehlike göz ardı edilmiyor.