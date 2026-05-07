Türkiye’de de Hantavirüs Görülmüş! Dünyayı Tedirgin Eden Hantavirüs Salgını Pandemiye Dönüşür mü?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 12:51

Atlas Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisinde hantavirüs nedeniyle yaşanan üç can kaybı, dünyada yeni bir küresel salgın endişesini tetikledi. Dünya Sağlık Örgütü vakaları yakından takip ederken, enfeksiyon uzmanları virüsün bulaşma riskleri, öldürücülük oranı ve Türkiye'deki geçmişi hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Güney Afrika çıkışlı hantavirüs vakalarıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir KLM kabin memuru, hafif semptomlar göstermesinin ardından Amsterdam'da hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/saglik/galeri-...
Atlas Okyanusu üzerinde yol alan Hollanda bandıralı MV Hondius isimli tur gemisinde hantavirüs paniği yaşanıyor.

Arjantin'den Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide, virüs nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemideki vaka sayısının sekize yükseldiğini duyururken, süreci kontrol altına almak ve yayılımı durdurmak amacıyla ilgili ülkelerle koordinasyon halinde olduklarını açıkladı. Bu trajik gelişme, akıllara 2020 yılında dünyayı sarsan koronavirüs pandemisini getirerek 'Yeni bir küresel salgın mı başlıyor?' sorusunu gündeme taşıdı.

Genellikle kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyalarının karıştığı tozların solunmasıyla bulaşan hantavirüs, insan sağlığı için ciddi riskler barındırıyor.

NTV’ye açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, bu virüsün kıtalara göre farklı belirtiler gösterdiğini belirterek, gemideki vakaların Amerika kıtasında görülen ve doğrudan akciğerleri hedef alan tür olduğunu vurguladı. Akciğerlerde ani sıvı birikmesine ve solunum yetmezliğine yol açan bu varyantın ölüm oranının yüzde 50'ye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Akhan, virüsün lenf bezleri üzerinden vücuda yayıldığını ifade etti.

Hantavirüsün insandan insana bulaşma ihtimali bilim dünyasında oldukça düşük bir ihtimal olarak görülse de imkansız değil.

Uzmanlar, bu durumun sadece akciğer tipi enfeksiyonlarda ve çok nadir vakalarda yaşanabileceğini belirtiyor. Kuluçka süresi ortalama üç hafta olan virüs, bazı durumlarda iki aya kadar sessiz kalabiliyor. Mevcut tabloyu değerlendiren uzmanlar, hantavirüsün yeni bir virüs olmadığını ve temizlik kurallarına uyularak kontrol altında tutulabileceğini söylüyor. Şu an için koronavirüs gibi devasa bir küresel dalga beklenmese de virüsün taşıdığı potansiyel tehlike göz ardı edilmiyor.

Türkiye'nin hantavirüs ile olan geçmişi ise 1990'lı yılların sonuna kadar uzanıyor.

İlk kez 1997 yılında İzmir'de böbrek yetmezliği şikayetiyle hastaneye başvuran hastalarda tespit edilen virüs, 2009 yılında da Zonguldak ve çevresinde görülmüştü. O dönemde sekiz kişide rastlanan virüs, bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Güney Afrika çıkışlı hantavirüs vakalarıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir KLM kabin memuru, hafif semptomlar göstermesinin ardından Amsterdam'da hastaneye kaldırıldı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, kabin memurunun Johannesburg'ta hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı kadınla temas ettiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, Hollandalı yayın kuruluşu RTL, hastaneye kaldırılan kişinin KLM havayolu şirketinde görev yapan bir kabin memuru olduğunu ve Johannesburg'ta yaşamını yitiren kadın yolcuyla temas ettiğini duyurdu.

Johannesburg'ta KLM uçağına binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçağa alınmayan 69 yaşındaki Hollandalı kadın, hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kadın, eşi ve bir Alman yolcu, Güney Afrika açıklarında seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınının kurbanları arasında yer aldı.

Oceanwide Expeditions tarafından işletilen gemide şu ana kadar 5 yolcu ve mürettebatta daha doğrulanmış ya da şüpheli hantavirüs enfeksiyonu tespit edildiği bildirildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
