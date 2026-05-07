article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İnsandan İnsana Bulaşan Virüs! Tüm Dünyayı Korkutan Gemideki Gizemli Salgının Kaynağı Belli Oldu

İnsandan İnsana Bulaşan Virüs! Tüm Dünyayı Korkutan Gemideki Gizemli Salgının Kaynağı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 07:22 Son Güncelleme: 07.05.2026 - 07:34

Arjantin’den Antarktika’ya gitmek üzere denize açılan MV Hondius yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını, üç kişinin ölümüyle sonuçlanırken uluslararası sağlık birimlerini harekete geçirdi. Bölgenin en tehlikeli türü olarak bilinen ve insandan insana bulaşabilme yeteneğine sahip olan 'Andes' suşunun yol açtığı bu kriz, gemiden ayrılan yolcularla birlikte küresel bir takip sürecine dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güney Amerika sularında seyreden MV Hondius adlı yolcu gemisi, son günlerin en ciddi sağlık krizlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Güney Amerika sularında seyreden MV Hondius adlı yolcu gemisi, son günlerin en ciddi sağlık krizlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Arjantin'den hareket ettikten sonra gemide yayılan hantavirüs nedeniyle şu ana kadar üç yolcu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin Hollandalı yaşlı bir çift ile Alman bir kadın olduğu öğrenilirken, farklı ülkelerdeki bazı yolcuların da tedavi süreçleri devam ediyor. Arjantinli uzmanlar, virüsün ana kaynağını bulmak için geminin rotasını ve temas noktalarını mercek altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut tablonun Latin Amerika’daki en yüksek hantavirüs vakası görülen Arjantin merkezli bir yayılım olduğunu doğruladı.

Laboratuvar incelemeleri sonucunda, salgına neden olan türün "Andes" suşu olduğu kesinleşti.

Laboratuvar incelemeleri sonucunda, salgına neden olan türün "Andes" suşu olduğu kesinleşti.

Bu türü diğer hantavirüs varyantlarından ayıran en kritik fark ise kısıtlı da olsa insandan insana bulaşabilme yeteneğine sahip olması. Normal şartlarda kemirgenlerin atıklarıyla temas sonucu insana geçen virüsün bu özel formu, salgının boyutlarını uluslararası bir güvenlik meselesine taşıdı. Arjantin Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarının geçen yıla oranla iki kat arttığını bildirirken, genetik verileri teşhis desteği sağlamak amacıyla vakaların görüldüğü İspanya, İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelere gönderdi.

Küresel endişeyi artıran asıl gelişme ise gemiden daha önce ayrılan yolcuların dünya geneline dağılmış olması.

Küresel endişeyi artıran asıl gelişme ise gemiden daha önce ayrılan yolcuların dünya geneline dağılmış olması.

Nisan ayı sonunda Saint Helena adasında gemiden inen 23 yolcu; ABD, İsviçre ve Güney Afrika gibi farklı noktalara ulaştı. Özellikle ABD'nin Georgia, California ve Arizona eyaletlerinde bazı yolcular izlemeye alınsa da henüz yeni bir vakaya rastlanmadı. Virüsün kuluçka süresinin sekiz haftaya kadar uzayabilmesi, yolcuların hastalığı Arjantin ana karasında mı yoksa gemi içindeki bir temasla mı kaptığı sorusunu cevapsız bırakıyor.

Bilim insanları, bu tür salgınların artışını değişen doğa koşullarına bağlıyor.

Bilim insanları, bu tür salgınların artışını değişen doğa koşullarına bağlıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin Arjantin'i daha nemli ve tropikal bir iklime sürüklediğini, bu durumun da virüs taşıyıcısı olan kemirgen popülasyonunu kontrolsüz şekilde artırdığını savunuyor. Mevcut durumda genel halk sağlığı riski düşük görülse de geminin Kanarya Adaları'na doğru ilerleyişi ve yolcuların sağlık durumları uluslararası protokoller çerçevesinde anlık olarak takip ediliyor. İspanyol yetkililerin onayıyla yoluna devam eden gemi, sıkı karantina ve denetim altında tutulmaya devam edecek.

Türk Youtuber Ruhi Çenet de o gemideydi!

Türk Youtuber Ruhi Çenet de o gemideydi!

YouTuber Ruhi Çenet, üç kişinin Hantavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği MV Hondius gemisinde 24 gün geçirdiğini açıklamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DSÖ, hantavirüs şüphesi olan 3 yolcunun bulundukları gemiden tahliye edildiğini açıkladı.

DSÖ, hantavirüs şüphesi olan 3 yolcunun bulundukları gemiden tahliye edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde hantavirüs olduklarından şüphelenilen 3 hastanın tahliye edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Arjantin'den Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının olduğu yolcu gemisindeki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Gemide hantavirüs şüphesi bulunan 3 hastanın tahliye edildiğini belirten Ghebreyesus, bu kişilerin DSÖ, gemi işletmecisi ve Cabo Verde, Birleşik Krallık, İspanya ile Hollanda'daki yerel yetkililerle koordinasyon içinde Hollanda'da tedavi görmek üzere yola çıktığını kaydetti.

Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, gerektiğinde uygun tıbbi takip ve tahliyeyi desteklemek için ülkelerle işbirliği yaptıklarını belirtti. Yerel sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde, gemideki yolcuların ve gemiden inenlerin takibine başladıklarını bildiren Ghebreyesus, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ghebreyesus, bu aşamada hantavirüsün genel halk sağlığı riskinin düşük olduğunu da vurguladı.

Gemide 8 hantavirüs vakası belirlendi!

Gemide 8 hantavirüs vakası belirlendi!

DSÖ'nün, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, yolcu gemisinde 6 Mayıs itibarıyla hantavirüs olduklarından şüphelenilen 8 kişi olduğu belirtilerek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünün hantavirüs olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

Paylaşımda, 'DSÖ, hastaların, temaslıların, yolcuların ve mürettebatın güvende kalmaları ve yayılmayı önlemeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla ülkelerle çalışmaya devam edecek.' ifadeleri kullanıldı. DSÖ, dün hantavirüsten etkilenen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, '(Enfekte olanlardan) Biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), gemide seyahat eden ve hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtmişti.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
5
4
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın