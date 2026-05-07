İnsandan İnsana Bulaşan Virüs! Tüm Dünyayı Korkutan Gemideki Gizemli Salgının Kaynağı Belli Oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde hantavirüs olduklarından şüphelenilen 3 hastanın tahliye edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Arjantin'den Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının olduğu yolcu gemisindeki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Gemide hantavirüs şüphesi bulunan 3 hastanın tahliye edildiğini belirten Ghebreyesus, bu kişilerin DSÖ, gemi işletmecisi ve Cabo Verde, Birleşik Krallık, İspanya ile Hollanda'daki yerel yetkililerle koordinasyon içinde Hollanda'da tedavi görmek üzere yola çıktığını kaydetti.

Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, gerektiğinde uygun tıbbi takip ve tahliyeyi desteklemek için ülkelerle işbirliği yaptıklarını belirtti. Yerel sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde, gemideki yolcuların ve gemiden inenlerin takibine başladıklarını bildiren Ghebreyesus, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ghebreyesus, bu aşamada hantavirüsün genel halk sağlığı riskinin düşük olduğunu da vurguladı.