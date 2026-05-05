YouTuber Ruhi Çenet Bir Ay Süren Okyanus Yolculuğunda Yaşadıklarını Anlattı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.05.2026 - 22:47

Yaptığı büyük prodüksiyonlu videolar ve belgesellerle global çapta üne kavuşan Ruhi Çenet geçtiğimiz ay dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya gitmek için bir okyanus yolculuğu yapacağını duyurmuştu. Yolculuğu yarıda kesen ünlü YouTuber başından geçen talihsiz olayları paylaştı.

Ünlü YouTuber 4 Nisan tarihinde çekeceği video için bir duyuruda bulunmuştu.

Ruhi Çenet “Dünyanın ulaşılması en zor noktasına belgesel çekmeye gidiyorum ve gemi yolculuğum 28 gün sürecek. Sizce nereye?” paylaşımıyla çıkacağı uzun yolculuğun haberini vermişti.

Çenet ölümcül yolculuğu çektiği kısa videoda şu sözlerle anlattı;

Ben 24. günde gemiden indim. Ancak Hondius ismiyle bu gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan Hantavirüsü olduğu açığa çıktı. Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu aslında bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor. Gemi yolculuğunu 36. gününde bitirecekken son varış noktası Cape Verde gemiyi virüs nedeniyle kabul etmiyor. Bu nedenle tüm yolcular şimdi maalesef belirsiz bir karantina sürecine girdi. Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım. Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik. Gemi yönetiminin daha ilk vefatta bu durumun bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanabileceği ihtimalini ciddiye almasını isterdim. O andan itibaren virüs taşıyabilecek kişilere karantina uygulanması gerekirdi. Ancak herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler beraber yeniyordu ve toplu aktiviteler yapılıyordu. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi. Geminin güncel durumunu yakından takip ediyorum. Faydası olabilecek her şeyi paylaşıyor olacağım.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
