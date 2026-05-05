İtalya Başbakanı Giorgia Meloni İnternette Dolaşan Yapay Zekalı Fotoğraflarına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.05.2026 - 19:12

Görsel hileler dijital dünyada uzun yıllardır kullanılıyor ama son yıllarda gerçekleşen yapay zeka devrimi görsellerin manipüle edilmesini kolaylaştırdı ve yaygınlaştırdı. Özellikle ünlü isimler bu durumdan şikayetçi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de bu isimlerden. Meloni X hesabından sosyal medyada dönen fotoğrafları hakkında açıklama yaptı.

Meloni'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Son günlerde çeşitli sahte fotoğraflarım dolaşıyor; yapay zeka ile üretilmiş ve bazı hevesli muhalifler tarafından gerçekmiş gibi yutturuluyor.

Yapacaklarını kabul etmeliyim ki, en azından ekteki örnekte, beni epeyce güzelleştirmişler. Ama gerçek şu ki, saldırmak ve yalanlar uydurmak uğruna artık her yol mubah sayılıyor.

Ancak mesele sadece benimle ilgili değil. Deepfake tehlikeli bir araç, çünkü kandırabilir, manipüle edebilir ve herkesi vurabilir. Ben kendimi savunabilirim. Başkaları yapamaz.

Bu yüzden bir kural her zaman geçerli olmalı: İnanmadan önce doğrula, paylaşmadan önce inan. Çünkü bugün bana oluyor, yarın herkese olabilir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
