İtalya Başbakanı Giorgia Meloni İnternette Dolaşan Yapay Zekalı Fotoğraflarına İsyan Etti

Son günlerde çeşitli sahte fotoğraflarım dolaşıyor; yapay zeka ile üretilmiş ve bazı hevesli muhalifler tarafından gerçekmiş gibi yutturuluyor.

Yapacaklarını kabul etmeliyim ki, en azından ekteki örnekte, beni epeyce güzelleştirmişler. Ama gerçek şu ki, saldırmak ve yalanlar uydurmak uğruna artık her yol mubah sayılıyor.

Ancak mesele sadece benimle ilgili değil. Deepfake tehlikeli bir araç, çünkü kandırabilir, manipüle edebilir ve herkesi vurabilir. Ben kendimi savunabilirim. Başkaları yapamaz.

Bu yüzden bir kural her zaman geçerli olmalı: İnanmadan önce doğrula, paylaşmadan önce inan. Çünkü bugün bana oluyor, yarın herkese olabilir.