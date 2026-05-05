Met Gala'da Boy Gösteren 76 Yaşındaki Vera Wang'i Gören Şoke Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2026 - 16:37

Met Gala 2026’da kırmızı halıya çıkan Vera Wang, cesur tarzı ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle geceye damga vurdu. 76 yaşındaki tasarımcıyı görenler gözlerine inanamadı!

Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala, bu yıl da adeta bir sanat şölenine dönüştü.

“Costume Art” temasıyla gerçekleşen gecede kırmızı halı, yalnızca şıklığın değil; sanat tarihinin de en çarpıcı referanslarının sergilendiği bir podyumdu. Rönesans’tan sürrealizme uzanan geniş bir ilham yelpazesi, ünlü isimlerin üzerindeki tasarımlarla hayat buldu. 

Bu görsel şölenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise hiç şüphesiz yıllardır moda dünyasına yön veren, gelinlik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Vera Wang oldu. Tasarımlarıyla nesillerdir ikon haline gelen Wang, sadece yarattığı parçalarla değil, kendi görünümüyle de her yıl Met Gala’nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaranlardan!

Dün akşam kırmızı halıda boy gösterenlerden biri de yine her sene olduğu gibi Vera Wang’di.

Wang, siyah tonların hakim olduğu, cesur kesimlere sahip ultra modern bir tasarımla karşımıza çıktı. Straplez formdaki üst parça ve derin kesiklerle vücudu adeta bir heykel gibi ortaya çıkaran elbise, minimal ama çarpıcı bir estetik sunuyordu. Boynundaki choker detayı ve asimetrik akışkan kumaş kullanımı, look’a hem gotik hem de çağdaş bir hava katarken; tasarımın genel duruşu modern heykel sanatını andıran bir siluet yarattı. 

Ancak gecenin asıl konuşulan detayı kombini değil, Vera Wang’in kendisiydi. 76 yaşında olmasına rağmen inanılmaz fit ve formda görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviren Wang’e kırmızı halıda bakanlar bir kez daha dönüp baktı. Sosyal medyada ise “Bu yaş doğru olamaz” yorumları havada uçuştu.

Her ne kadar paylaşılan videolarda kırmızı halıda yürürken zaman zaman zorlandığı fark edilse de, görünümü itibariyle kimse Vera Wang’in 76 yaşında olduğuna inanamadı.

Yıllara meydan okuyan fiziği, keskin yüz hatları ve özgüveniyle adeta zaman kavramını alt üst eden Wang, bir kez daha “yaş sadece bir sayı” dedirtti. Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Vera Wang, Met Gala 2026’da sadece tarzıyla değil, görüntüsüyle de geceye damga vurmayı başardı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
