Tuvalden Kırmızı Halıya: 2026 Met Gala’nın Yaşayan Şaheserlerini ve Sanat Referanslarını İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.05.2026 - 16:09

2026 Met Gala, “Costume Art” temasıyla modayı resmen sanat tarihinin içine soktu! Ünlü isimler kırmızı halıda yürümekten çok bir müzede sergilenen eser gibi görünmeyi tercih etti. Üstelik bu yıl detaylar o kadar derindi ki, her görünümün arkasında ayrı bir sanat referansı saklıydı…

Kırmızı halı bu yıl sadece şık kıyafetlerin değil; mermer heykellerin dile geldiği, asırlık tabloların kumaşlarda hayat bulduğu ve sinema şeritlerinin hatıraları sardığı bir sanat performansına ev sahipliği yaptı. Her bir davetlinin müzenin arşivlerinden fırlamış birer şaheser gibi yükseldiği bu büyülü gecede; sanat tarihinin tozlu sayfaları, modern tasarımın cesur dokunuşlarıyla yeniden yazıldı.

İşte fırça darbelerinden mermer dokusuna, 2026 Met Gala’nın hafızalara kazınan en çarpıcı sanat referansları...

Anok Yai

Anok Yai, 2026 Met Gala kırmızı halısında yüzünü adeta bir katedral heykeline dönüştürerek gecenin en sarsıcı ve manevi derinliği en yüksek sanatsal performanslarından birini sergiledi. Ünlü makyaj sanatçısı Pat McGrath tarafından hazırlanan bu dramatik görünüm, Endülüs Barok sanatının en ikonik simgelerinden biri olan 'Virgen de la Esperanza Macarena' (Ağlayan Meryem Ana) heykelindeki kristal gözyaşlarına doğrudan bir saygı duruşunda bulundu. Yai’nin cildine verilen bronz metalik doku ve yanaklarından süzülen hiper-gerçekçi kristal yaşlar, acının ve kutsallığın estetik birleşimi olan kederli birer mücevher gibi parlayarak 'Costume Art' temasını insan yüzünde yaşayan bir ikonografiye dönüştürdü.

Rihanna, 2026 Met Gala'da 'istirdyenin içindeki bir inci' metaforunu moda tarihine geçecek sanatsal bir başyapıta dönüştürerek gecenin görkemli kapanışını yaptı. Maison Margiela (Glenn Martens) imzalı, 1380 saatlik el işçiliğiyle hazırlanan kristal işlemeli elbisesiyle bir inci gibi parlayan yıldız, etrafını saran heykelsi metalik peleriniyle doğanın kusursuz sanatını bedeninde canlandırdı. Hem bir Barok tabloyu andıran katmanlı yapısı hem de Flaman sanatının ışık oyunlarına yaptığı atıflarla 'Costume Art' temasını zirveye taşıyan Rihanna, modanın sadece bir giysi değil, doğadan ve tarihten ilham alan yaşayan bir mücevher olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hunter Schafer, 2026 Met Gala kırmızı halısında Avusturyalı sembolist ressam Gustav Klimt’in 1912 tarihli 'Mäda Primavesi' portresini modern bir moda vizyonuyla canlandırarak gecenin en zarif sanatsal referanslarından birine imza attı. Prada tarafından Schafer için özel olarak tasarlanan bu elbise, tablodaki küçük kızın giydiği beyaz fırfırlı kıyafetin masumiyetini; stratejik pencereler, çiçek desenli ipek paneller ve yapısal kesimlerle sofistike bir haute couture parçasına dönüştürdü. Klimt’in tablosundaki pastel renk paletine ve çiçekli arka plana sadık kalınarak hazırlanan tasarım, saçtaki dramatik fiyonk detayıyla bu 'canlı tablo' etkisini tamamlayarak 'Costume Art' temasını sanat tarihinin çocuksu bir neşesi ile podyumun keskin zarafeti arasında ustaca köprü kurarak yorumladı.

2026 Met Gala'nın onursal başkanı Lauren Sánchez Bezos, bu yılki 'Costume Art' temasına Metropolitan Sanat Müzesi'nin en ikonik tablolarından birine selam durarak karşılık verdi.

Lauren Sánchez, İtalyan asıllı Amerikalı ressam John Singer Sargent’ın 1884 tarihli ünlü 'Madame X' (Portrait of Madame Virginie Gautreau) tablosundan ilham aldı.

Rachel Zegler, 2026 Met Gala'da Paul Delaroche’un 1833 tarihli ikonik 'The Execution of Lady Jane Grey' tablosunu kırmızı halıda adeta canlandırarak modayı dramatik bir performans sanatına dönüştürdü. Vivienne Westwood imzalı, tablodaki kurban kraliçenin masumiyetini simgeleyen beyaz saten bir korse elbise giyen Zegler, gözlerine bağladığı şeffaf beyaz bantla tarihin en trajik sahnelerinden birine sadık kalarak gecenin 'Costume Art' temasının hakkını verdi. Genç oyuncu, sadece kıyafetiyle değil, yanındaki eşlikçisiyle tablodaki kompozisyonu birebir yansıtan duruşuyla, Met Gala'nın sadece bir moda şovu değil, aynı zamanda tarihi ve sanatı beden üzerinden yeniden yaşatan bir müze deneyimi olduğunu kanıtlamış oldu.

Heidi Klum, 2026 Met Gala'da İtalyan heykeltıraş Giovanni Strazza'nın 1850'li yıllara ait büyüleyici eseri 'The Veiled Virgin' (Peçeli Bakire) heykelini kırmızı halıda canlandırarak gecenin en çarpıcı sanatsal dönüşümüne imza attı. Plastik moda evi ve özel efekt sanatçısı Mike Marino iş birliğiyle hazırlanan bu 'yaşayan heykel' kostümü, mermerin o imkansız şeffaflık ve yumuşaklık hissini lateks ve özel boyama teknikleriyle Klum'un tüm vücuduna, hatta yüzüne yansıttı. Ünlü model, taşın soğukluğunu ve mermer üzerindeki o incecik tül etkisini bedeniyle buluşturarak 'Costume Art' temasını zirveye taşıdı ve müzenin koridorlarından fırlamış bir sanat eseri gibi tüm bakışları üzerinde topladı.

Angela Bassett, 2026 Met Gala kırmızı halısında, Harlem Rönesansı'nın öncü isimlerinden Laura Wheeler Waring'in 1927 tarihli 'Girl in Pink Dress' (Pembe Elbiseli Kız) tablosuna selam durarak gecenin en anlamlı ve zarif görünümlerinden birine imza attı. Plastik moda evi tarafından tasarlanan bu göz alıcı pembe elbise, tablodaki masum ve asil duruşu; omuzdan dökülen el yapımı çiçek detayları, drapeli korse yapısı ve ışıltılı püskül etekleriyle modern bir ihtişama dönüştürdü. Bassett, bu tercihiyle sadece bir tabloyu canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda Afro-Amerikan sanat tarihinin derinliklerini ve estetiğini Met Gala’nın merkezine taşıyarak 'Costume Art' temasını tarihsel bir gurur ve zarafetle harmanladı.

Yu-Chi Lyra Kuo, 2026 Met Gala kırmızı halısında, Louvre Müzesi'nin en görkemli hazinelerinden biri olan 'Semadirek Kanatlı Zaferi' (Winged Victory of Samothrace) heykelini gövdesine taşıyarak gecenin en heykelsi görünümlerinden birini sergiledi. Plastik moda evi tarafından tasarlanan bu bembeyaz şaheser, antik heykelin rüzgarda uçuşan kumaş efektini ve ikonik kanat formunu keskin pleat (pile) detaylarıyla modern bir zırha dönüştürdü. Heykelin Helenistik dönemdeki zafer ve hareket ruhunu, hacimli etekleri ve yukarı doğru yükselen dramatik yaka yapısıyla yeniden yorumlayan Kuo, 'Costume Art' temasını antikitenin ölümsüz estetiğiyle birleştirerek kırmızı halıda adeta yaşayan bir anıt gibi yükseldi.

Sam Smith, 2026 Met Gala kırmızı halısında, sessiz sinema döneminin 'femme fatale' ikonu Evelyn Brent’in 1920’lerdeki dramatik ve gösterişli tarzına selam durarak gecenin en görkemli 'Costume Art' yorumlarından birine imza attı. Plastik moda evi tarafından hazırlanan baştan aşağı siyah kristal ve boncuk işlemeli pelerin elbise, Brent’in ikonikleşmiş Art Deco silüetini ve 'kanatlı' pelerin formunu modern bir kuir estetiğiyle birleştirerek yeniden hayat buldurdu. Başındaki iddialı tüy detayı ve gotik zarafetiyle modanın tarihsel bir karakteri günümüzde nasıl yeniden inşa edebileceğini gösteren Smith, bu tercihiyle sinema sanatının unutulmaz estetiğini müzenin merdivenlerine taşıyarak izleyenleri 1920'lerin büyüleyici atmosferine götürdü.

Jordan Roth, 2026 Met Gala'da Jean-Léon Gérôme’un 1890 tarihli 'Pygmalion and Galatea' tablosunu kırmızı halıda adeta üç boyutlu bir tiyatro sahnesine dönüştürerek gecenin en sürrealist performanslarından birine imza attı. Plastik moda evi tarafından tasarlanan bu enstalasyon kostüm, mitolojik bir heykeltıraşın kendi yaptığı heykele (Galatea) aşık olması ve heykelin canlanma anını betimleyen tabloyu, Roth'un arkasındaki cansız manken figürü ve mermer dokulu gri kadife elbisesiyle birebir canlandırdı. 'Costume Art' temasını sanatın yaratım süreci ve sanatçının eseriyle olan tutkulu bağı üzerinden yorumlayan Roth, bu tercihiyle modanın sadece bir giysi değil, içine girilebilen ve yaşatılabilen bir hikaye anlatıcılığı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ashley Graham, 2026 Met Gala kırmızı halısında, Atina'daki Parthenon Tapınağı'nın doğu alınlığında bulunan Tanrıça Hestia heykelinden ilham alan büyüleyici bir tasarımla boy gösterdi. Plastik moda evi tarafından hazırlanan ten rengi şifon elbise, antik Yunan heykeltıraşlığının zirvesi sayılan 'ıslak draperie' tekniğini kumaş kıvrımlarıyla ustaca taklit ederek, kumaşın mermer gibi vücut hatlarını hem örten hem de vurgulayan akışkanlığını yansıttı. Graham'ın bu tercihi, klasik antikitenin estetik değerlerini modern bir silüette birleştirirken, bedenin kendisini zamansız bir sanat eseri olarak kutlayan 'Costume Art' temasının en zarif ve sadık örneklerinden biri oldu.

Doja Cat, 2026 Met Gala'da antik dünyanın estetiğini modern ve kışkırtıcı bir dokuyla birleştirerek, Antik Yunan heykellerine saygı duruşunda bulunan çarpıcı bir görünüme imza attı. Saint Laurent (Anthony Vaccarello) tarafından tasarlanan bu 'ıslak görünümlü' lateks elbise, antik heykellerdeki 'ıslak draperie' (vücuda yapışan kumaş kıvrımları) tekniğini kumaş yerine modern materyallerle yeniden yorumladı. Elbisenin omuzdan dökülen dramatik katmanları ve heykelsi duruşu, sanat tarihindeki idealize edilmiş insan formunu ve mermerin akışkanlığını simgelerken; Doja Cat bu tercihiyle modanın, bedeni yaşayan bir heykele dönüştürme gücünü kanıtladı.

Ben Platt, 2026 Met Gala’da Georges Seurat’nın ünlü noktacı (puantilist) şaheseri 'A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte' (La Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası) tablosunu üzerinde taşıyarak gecenin en huzurlu ve sanatsal görünümlerinden birine imza attı. Tasarımcı Bode tarafından hazırlanan pastel tonlarındaki özel ceket, tablodaki ikonik figürleri, ağaçları ve bulutları incelikli bir nakış işçiliğiyle kumaşa aktararak Seurat’nın binlerce noktadan oluşan tekniğine modern bir saygı duruşunda bulundu. Platt'in bu seçimi, modanın sadece giyim değil, tarihsel bir anı ve mekanı üzerinde taşıma sanatı olduğunu vurgularken, 'Costume Art' temasını Paris'in nehir kıyısındaki o meşhur pazar gününü kırmızı halıya taşıyarak yorumladı.

Lisa Airan, 2026 Met Gala’da modern sanatın en neşeli ve dinamik eserlerinden biri olan Henri Matisse’in 1910 tarihli 'The Dance (II)' tablosunu vücuduna taşıyarak 'Costume Art' temasını kelimenin tam anlamıyla bir tuvale dönüştürdü. Genç ve yenilikçi moda evi Plastik tarafından tasarlanan bu elbise, tablodaki ikonik figürlerin el ele tutuşarak döngüsel bir neşe içinde dans etmesini, karmaşık nakışlar ve canlı renk bloklarıyla kumaş üzerinde yeniden yorumladı. Airan'ın silüetini saran bu 'giyilebilir tablo', Matisse'in kullandığı cesur turuncu, mavi ve yeşil paletine sadık kalarak sanat tarihinin ritmini kırmızı halıya taşırken, modanın sadece bir örtü değil, hareket eden bir sanat formu olduğunu da kanıtlamış oldu.

Luke Evans, 2026 Met Gala kırmızı halısında, kuir sanatın en ikonik figürlerinden biri olan Tom of Finland'ın (Touko Valio Laaksonen) eserlerine selam duran baştan aşağı deri bir görünüme büründü.

Emma Chamberlain, 2026 Met Gala'da vücudunu adeta 'canlı bir tuvale' dönüştürerek gecenin en dikkat çeken görünümlerinden birini sergiledi.

Kostüm, Thierry Mugler'in 1997 Sonbahar/Kış Haute Couture koleksiyonu için tasarladığı efsanevi 'La Chimère' elbisesinden ilham alınarak hazırlanmıştır.

Madonna, 2026 Met Gala kırmızı halısında sürrealist sanatın kraliçesi Leonora Carrington’ın 1954 tarihli 'The Giantess' (Dev Kadın) tablosunu bizzat yaşatarak gecenin en ruhani ve teatral görünümlerinden birine imza attı. Uzun süredir birlikte çalıştığı Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tarafından hazırlanan bu dramatik kostüm, tablodaki devasa figürün denizleri ve karaları aşan heybetini; metrelerce uzanan gri tül pelerinler, gotik bir başlık ve Madonna’nın ikonikleşmiş gizemli tavrıyla buluşturdu. Madonna, etrafını saran eşlikçileriyle tablodaki o mistik kompozisyonu müze merdivenlerinde yeniden kurarken, 'Costume Art' temasını sadece bir kıyafetle değil, sanatı ve mitolojiyi bedeninde taşıyan yaşayan bir efsane olarak yorumladı.

Sabrina Carpenter, 2026 Met Gala kırmızı halısında modayı yedinci sanat olan sinema ile büyüleyici bir şekilde buluşturarak gecenin en yaratıcı 'Costume Art' yorumlarından birine imza attı. Genç tasarımcı Harris Reed tarafından hazırlanan bu özel kostüm, Audrey Hepburn’ün 1954 yapımı ikonik 'Sabrina' filmindeki zarafetine selam dururken, elbisenin üzerine çaprazlama işlenen gerçek film şeritleriyle nostaljik bir hikaye anlattı. Modanın zamanı donduran ve hatıraları kaydeden bir sanat formu olduğunu simgeleyen bu sinematografik tasarım, Carpenter’ın Hollywood altın çağına duyduğu hayranlığı modern bir 'film karesi' gibi müze merdivenlerine taşıyarak izleyenleri geçmişin büyülü atmosferine götürdü.

Louisa Jacobson, 2026 Met Gala kırmızı halısında Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı, tarih ve inancı moda ile buluşturan sarsıcı bir 'zırh' tasarımıyla gecenin en sanatsal görünümlerinden birine imza attı. Orta Çağ'ın efsanevi kadın kahramanı Joan of Arc’ın (Jan Dark) savaşçı ruhuna ve dini sanat tasvirlerine selam duran bu kostüm; yüzlerce metalik pul, antika madalyon ve çengelli iğnenin kırılgan dantellerle birleştiği gotik bir şaheser olarak öne çıktı. Fındıkoğlu’nun imzası olan Viktorya dönemi dramatiğini punk estetiğiyle harmanlayan tasarım, kadının hem savunmasızlığını hem de yenilmez gücünü temsil eden sanatsal bir zıtlık yaratarak 'Fashion Is Art' temasını zirveye taşıdı.

Katy Perry, 2026 Met Gala kırmızı halısında sürrealizmin sınırlarını zorlayarak modayı fütüristik bir sanat enstalasyonuna dönüştürdü. Schiaparelli imzalı, mimari bir kusursuzluğa sahip bembeyaz saten elbisesini, yüzünü tamamen gizleyen krom bir maske ile tamamlayan sanatçı; Salvador Dalí’nin eriyen formlarına ve Constantin Brancusi’nin pürüzsüz, minimalist heykellerine doğrudan bir saygı duruşunda bulundu. İnsan formunu bir nesneye, bedeni ise yaşayan bir heykele dönüştüren bu çarpıcı görünüm, 'Costume Art' temasını kimliksizleşme ve sanatsal soyutlama üzerinden yorumlayarak gecenin en radikal ve unutulmaz anlarından biri oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
