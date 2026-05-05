Yaşayan Heykel Görünümlü Heidi Klum'un Met Gala Kostümü Ağızları Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.05.2026 - 11:50

Magazinin “her yaptığı olay” isimlerinden biri yine sahnede! Heidi Klum, bu kez Met Gala 2026 kırmızı halısında kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. Kostüm deyince sınır tanımayan Klum, yine çıtayı arşa çıkardı desek abartmış olmayız…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Met Gala, moda dünyasının en çılgın, en iddialı ve en çok konuşulan görünümlerine ev sahipliği yaptı.

“Costume Art” temasıyla düzenlenen gecede ünlü isimler adeta birer sanat eserine dönüşürken, kırmızı halı yine sosyal medyanın en büyük gündemlerinden biri haline geldi. İşte tam da bu noktada Heidi Klum, gecenin ruhunu en uç noktaya taşıyan isimlerden biri olarak öne çıktı.

Heidi Klum’un bu kadar konuşulmasının sebebi tek bir gece değil. Özellikle her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partileriyle kendini defalarca yeniden yaratan isim 2022’de dev bir solucana dönüşüp yerlerde sürünmüş, 2013’te kendisini yaşlı bir kadına çevirmişti. Bir de 2015’teki Jessica Rabbit dönüşümü var ki… Abartılı hatları birebir yansıtan protezlerle neredeyse çizgi film karakteri gibi görünmüştü.

Gecenin “Costume Art” temasını en uç noktaya taşıyan Heidi Klum, kırmızı halıya adeta müzeden kaçmış bir heykel gibi çıktı.

Mike Marino imzalı tasarımıyla kırmızı halıya çıkan Klum; Raffaelle Monti ve Giuseppe Sammartino eserlerinden ilham alan “yaşayan heykel” görünümüyle herkesi şaşkına çevirdi. Mike Marino imzalı bu özel tasarım; Raffaelle Monti’nin “Veiled Vestal” ve Giuseppe Sammartino’nun “Veiled Christ” eserlerinden ilham aldı. 

Lateks ve spandeksle oluşturulan kostümde Klum’un yüzü, saçları ve elleri dahil tüm vücudu gri mermer efektiyle kaplandı. Damar detaylarına kadar işlenen görünüm o kadar gerçekçiydi ki sosyal medyada bazı kullanıcılar fotoğrafları “AI yapılmış” sandı. Kısacası Klum, bu yıl da Met Gala’nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

“Beynine bayılıyorum, umarım onu bilime bağışlar.”

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
