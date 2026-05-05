Damadı Sonunda Gördük: Nesrin Cavadzade'nin Düğününden İlk Kareler Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.05.2026 - 11:03

Aşk hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ama adı geçtiği her ilişkiyle magazin gündeminde yankı uyandıran Nesrin Cavadzade, bu kez kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şaşırttı! Bir süredir sessiz sedasız sürdürdüğü ilişkisini bir anda nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu, iş insanı Kadir Taner Uçar ile evlendiğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. 

Düğünden ilk kareler geldi!

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen, güzelliği ve açıklamalarıyla magazinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade, sessiz sedasız evlendi.

Özel hayatını genelde göz önünde yaşamayı tercih etmese de adı zaman zaman sürpriz aşklar ve ayrılıklarla anılan oyuncu, bu kez herkesi şaşırtan bir kararla gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Cavadzade’nin, iş insanı Kadir Taner Uçar ile nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Sürpriz evlilik haberi ise sosyal medyada paylaşılan karelerle gün yüzüne çıktı! Nesrin Cavadzade, 4 Mayıs 2026 tarihinde iş insanı Kadir Taner Uçar ile sürpriz bir nikahla evlendi. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu evlilik, Bodrum’da oldukça sade ve gözlerden uzak bir törenle gerçekleşti.

Nesrin Cavadzade, Bodrum’da gerçekleşen sade törenden ilk ipuçlarını “Just Married” yazılı sandalyelerle verdi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Büyük bir düğün yerine minimal ve samimi bir organizasyon tercih eden çiftin düğününden net kareler ilk defa paylaşıldı.

Nikahın en dikkat çeken detaylarından biri, tarihin özel olarak seçilmiş olmasıydı. Tören, damat Kadir Taner Uçar’ın doğum gününden bir gün sonra, yani 4 Mayıs’ta yapıldı. Çiftin yaklaşık 6 ay önce tanıştığı ve ilişkilerini medyadan uzak, sakin bir şekilde yaşadığı öğrenildi.

Tören, oyuncunun yeni projesi “Daha On Yedi” dizisinin çekimlerinin de sürdüğü Bodrum’da, sadece aile ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşti.

Bir diğer dikkat çeken detay ise nikahın hemen ertesi günü yaşandı. Nesrin Cavadzade’nin düğünün sabahında vakit kaybetmeden sete dönerek yeni dizisinin çekimleri için kamera karşısına geçtiği öğrenildi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
