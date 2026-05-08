article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hantavirüs Hakkında Ezber Bozan Açıklama Oytun Erbaş'tan Geldi

Hantavirüs Hakkında Ezber Bozan Açıklama Oytun Erbaş'tan Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.05.2026 - 13:24

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cape Verde’ye gitmekte olan MV Hondius isimli yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs dünyayı ele geçirdi. Hantavirüs hakkında bir açıklamada açıklamalarıyla tepki çeken, gündeme gelen Oytun Erbaş’tan geldi. TGRT Haber'de ekranlara gelen Haberin İçinden programında açıklamalarda bulunan Oytun Erbaş, “Hamster, kemirgen, tavşan, kobay almayın, eve sokmayın' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oytun Erbaş’tan hantavirüs açıklaması: “Evinize kobay almayın. Vahşi doğayla temas etmeyin.”

Oytun Erbaş’tan hantavirüs açıklaması: “Evinize kobay almayın. Vahşi doğayla temas etmeyin.”

Dünyayı alarma geçiren hantavirüs hakkında bir açıklama Oytun Erbaş’tan geldi. Erbaş, yine ezber bozan açıklamalarda bulundu. TGRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Erbaş, vatandaşlara “Vahşi doğayla temas etmeyin” uyarısında bulundu. 

Erbaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdi buradan panik yapmıyoruz, sakin oluyoruz. Ama hantayla ilgili bir şey söyleyeyim. Normalde bu virüs farelerde bulunuyor, doğasında var; onları öldürmüyor. Ben de yıllardan beri farelerle çalıştım. Bakın, benim elimden 100 bin fare geçti. Biz neler gördük. Biz onun havasını da kokladık. Onlarla burun buruna yaşıyorum hâlâ. Bu nedenle bu ara hamster, kemirgen, tavşan, kobay almayın, eve sokmayın. Özellikle vahşi doğayla temas ettirmeyin; evde bakanlar baksın ama dışarı salmayın bunları. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani evdeki sizin o baktığınız hamster, bizim o kilerdeki fareyle burun buruna gelmesin, kilerde gezinmesin; alır size getirir.”

"2030 yılına kadar hantavirüs konuşulacak."

"2030 yılına kadar hantavirüs konuşulacak."

2030 yılına kadar hantavirüsün konuşulacağını vurgulayan Erbaş, 'Erbaş, 'Maske ve mesafe gerekli olabilir. Şu anda kanıtlanmış bir vaka Türkiye'de yok. Ama İsrail dün basına geçti; evet, İsviçre de geçti. Kuşkular da var. Dikkatli olmak gerekiyor, ne olur ne olmaz. Panik yapmaya gerek yok. Tek şeye bakacağız: Vaka sayısı artıyor mu? Çünkü salgınlarda vaka sayısı nasıl artıyor biliyor musunuz? 1, 3, 9, 18, 30 diye geometrik olarak artıyor. Ama şu hiç hoş bir haber değil; bunu daha çok konuşacaksınız, hazır olun. 2030'a kadar hantayı konuşacaksınız' diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın