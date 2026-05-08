Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Hantavirüs Açıklaması: Hantavirüs Nasıl Bulaşır, Belirtileri Nelerdir?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 12:50

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son dönemde dünyayı alarma geçiren hantavirüs vakalarına ilişkin MYNET’e önemli açıklamalarda bulundu. Hantavirüs pandemi riski taşıyor mu? Hantavirüs belirtileri neler? Hantavirüs sebebiyle maske zorunlu olur mu? Hantavirüs nasıl bulaşıyor? 

İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarını Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, MYNET’e yaptığı açıklamalarda verdi. 

Son dönemde gündeme gelen hantavirüs vakaları kamuoyunda endişe yaratırken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan virüsle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Son dönemde hantavirüs haberlerinin artmasının ardından virüsün salgına dönüşme ihtimalinin sorulması üzerine Ceyhan, şu ifadeleri kullandı: 

'Şu anda dünyanın hiçbir yerinde hantavirüsün bir salgına dönüşme ihtimali bulunmamaktadır. Bir virüsün salgın (pandemi) oluşturabilmesi için bulaştırıcılığının çok yüksek olması gerekir; ancak hantavirüs son derece yavaş bulaşan bir virüstür. Türkiye, Avrupa ve Asya’da görülen hantavirüs tipleri insandan insana bulaşmaz. Sadece Güney Amerika’da (Arjantin ve Şili gibi) görülen ‘Andes’ tipi insandan insana bulaşabilir, ancak bu da çok yakın ve uzun süreli temas gerektirir. Aile üyelerine çok yakın çalışma arkadaşlarına falan bulaşabilir.'

Hantavirüs belirtileri nelerdir?

Hantavirüs belirtilerinin görüldüğü bölgeye göre farklılık gösterdiğini belirten Ceyhan, hastalığın iki ana gruba ayrıldığını söyledi.

Amerika Kıtası tipi: 'Daha çok solunum sistemini etkiler. Zatürre, solunum yetmezliği ve ardından kalp yetmezliği gelişir. Bu tipte ölüm oranı %40 gibi oldukça yüksek bir seviyededir.'

Türkiye, Asya ve Avrupa tipi: 'Bu tip virüs, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile aynı aileden gelir ve benzer bir tablo oluşturur. 'Hemorajik Ateş Böbrek Yetmezliği Sendromu' olarak adlandırılır. İlk başta ateş, kırgınlık, kas ve baş ağrısı gibi genel belirtilerle başlar ancak sonrasında böbrek yetmezliği gelişir. Hastalar genellikle bu böbrek yetmezliği nedeniyle kaybedilir.'

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Virüsün temel bulaş kaynağının kemirgenler olduğunu belirten Ceyhan, 'Virüs temel olarak kemirgenler (fareler vb.) aracılığıyla bulaşır. Bir kemirgenin ısırması veya kemirgen atıklarının (idrar, dışkı, salya) bulunduğu yerlerdeki tozların solunması yoluyla insana geçer. Koronavirüs gibi asansörde karşılaşmakla veya basit temasla bulaşmaz; bulaşması için çok yakın ve uzun süreli temas gereklidir' dedi.

Hantavirüs yüzünden maske yeniden zorunlu hale gelir mi?

Koronavirüs dönemindekine benzer bir maske zorunluluğu veya geniş çaplı pandemi yaşanmasının söz konusu olmadığını ifade eden Ceyhan, 'Hayır, böyle bir durum söz konusu değildir. Pandemi oluşması için virüsün insandan insana çok kolay bulaşması ve dış ortamda uzun süre canlı kalabilmesi gerekir. Hantavirüs bu özellikleri taşımamaktadır. Gelecekte mutlaka bir pandemi olacaktır aynen deprem gibi kaçınamazsınız fakat bunun hantavirüsten değil, yine grip veya koronavirüs türevlerinden kaynaklanabilir' dedi.

Hantavirüs konusunda Türkiye’de durum ne?

Türkiye’de hantavirüsün ilk kez 2009 yılında görüldüğünü aktaran Ceyhan, bugüne kadar yaklaşık 250 vaka bildirildiğini söyledi.

Türkiye’de görülen tipin ölüm oranının Amerika’daki tipe göre daha düşük olduğunu belirten Ceyhan, 'Türkiye'de hantavirüs ilk kez 2009 yılında görülmüştür ve o tarihten bu yana yaklaşık 250 vaka bildirilmiştir. Türkiye'de görülen tipin öldürücülük oranı Amerika'dakine göre çok daha düşüktür. Amerika'da %40 olan ölüm oranı, Avrupa'da %5-15, Türkiye'de ise %5 civarındadır. Uzman, bu durumun bir salgın riski taşımadığını vurgulamaktadır' dedi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
