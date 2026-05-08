Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Hantavirüs Açıklaması: Hantavirüs Nasıl Bulaşır, Belirtileri Nelerdir?

Hantavirüs belirtilerinin görüldüğü bölgeye göre farklılık gösterdiğini belirten Ceyhan, hastalığın iki ana gruba ayrıldığını söyledi.

Amerika Kıtası tipi: 'Daha çok solunum sistemini etkiler. Zatürre, solunum yetmezliği ve ardından kalp yetmezliği gelişir. Bu tipte ölüm oranı %40 gibi oldukça yüksek bir seviyededir.'

Türkiye, Asya ve Avrupa tipi: 'Bu tip virüs, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile aynı aileden gelir ve benzer bir tablo oluşturur. 'Hemorajik Ateş Böbrek Yetmezliği Sendromu' olarak adlandırılır. İlk başta ateş, kırgınlık, kas ve baş ağrısı gibi genel belirtilerle başlar ancak sonrasında böbrek yetmezliği gelişir. Hastalar genellikle bu böbrek yetmezliği nedeniyle kaybedilir.'