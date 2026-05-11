Hantavirüslü Gemiden 150 Kişi Çıkarıldı: 3 Türk Vatandaşı Türkiye’ye Geldi, Acil Karantinaya Alındı!
İspanya'da demirleyen MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakaları sonrası 150 yolcu tahliye edildi. Türkiye'ye getirilen 3 vatandaşın sağlık durumu yakından izlenirken, gemideki diğer yolcularda yeni teşhisler konulması endişeyi artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’na ulaşan ve hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen MV Hondius gemisinde hareketli saatler yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen operasyonla Türkiye’ye getirilen 3 Türk vatandaşı, gece saatlerinde İstanbul’a giriş yaptı.
Gemi içindeki durum ise ciddiyetini koruyor. Yapılan testler sonucunda bir ABD vatandaşında hantavirüs kesinleşirken, bir başka ABD’li ve bir Fransız yolcuda da benzer hastalık belirtilerine rastlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın