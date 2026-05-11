article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hantavirüslü Gemiden 150 Kişi Çıkarıldı: 3 Türk Vatandaşı Türkiye’ye Geldi, Acil Karantinaya Alındı!

Hantavirüslü Gemiden 150 Kişi Çıkarıldı: 3 Türk Vatandaşı Türkiye’ye Geldi, Acil Karantinaya Alındı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.05.2026 - 13:08 Son Güncelleme: 11.05.2026 - 15:07

İspanya'da demirleyen MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakaları sonrası 150 yolcu tahliye edildi. Türkiye'ye getirilen 3 vatandaşın sağlık durumu yakından izlenirken, gemideki diğer yolcularda yeni teşhisler konulması endişeyi artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’na ulaşan ve hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen MV Hondius gemisinde hareketli saatler yaşanıyor.

İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’na ulaşan ve hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen MV Hondius gemisinde hareketli saatler yaşanıyor.

Hollanda bandıralı olan bu dev yolcu gemisinde virüs tespit edilmesinin ardından, aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 150 yolcu için operasyon başlatıldı. Salgın riski nedeniyle gemiden karaya çıkarılan yolcular, sağlık ekiplerinin sıkı denetimi altında ülkelerine gönderilmeye başlandı. Tahliye sırasında görevli personelin tam donanımlı koruyucu kıyafetler kullanması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen operasyonla Türkiye’ye getirilen 3 Türk vatandaşı, gece saatlerinde İstanbul’a giriş yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen operasyonla Türkiye’ye getirilen 3 Türk vatandaşı, gece saatlerinde İstanbul’a giriş yaptı.

Yetkililer, yurda dönen vatandaşların sağlık durumunda şu an için herhangi bir olumsuzluk veya hastalık belirtisi görülmediğini bildirdi. Ancak virüsün kuluçka süresi ve gemideki temas riskleri göz önünde bulundurularak, bu kişiler evlerinde gözetim altına alındı. Karantina sürecinin bakanlık yetkilileri tarafından titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Gemi içindeki durum ise ciddiyetini koruyor. Yapılan testler sonucunda bir ABD vatandaşında hantavirüs kesinleşirken, bir başka ABD’li ve bir Fransız yolcuda da benzer hastalık belirtilerine rastlandı.

Gemi içindeki durum ise ciddiyetini koruyor. Yapılan testler sonucunda bir ABD vatandaşında hantavirüs kesinleşirken, bir başka ABD’li ve bir Fransız yolcuda da benzer hastalık belirtilerine rastlandı.

Uzmanlar, virüsün gemide tüketilen gıdalardan veya enfekte kişilerle kurulan temastan bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Farklı ülkelerden gelen yaklaşık 23 ulustan yolcunun bulunduğu gemide, tahliye edilen herkesin kendi ülkesinde özel hazırlanmış alanlarda karantinaya alınacağı öğrenildi. Salgın nedeniyle dünya genelindeki sağlık otoriteleri süreci yakından izlemeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın