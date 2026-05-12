Kurban Bayramı Tatilinde Bodrum’a Gidecekler Dikkat! Lahmacun Artık Euro ile Satılıyor

İlçenin önde gelen konaklama tesislerinden birine sadece plaj kullanımı için giriş yapmak isteyen bir kişinin 230 Euro ödemesi gerekiyor. Menüdeki diğer kalemlerde ise salata 42 Euro, pizza ise 40 Euro gibi rakamlarla yer alıyor. Konaklama tarafında ise uçurum oldukça derin; standart otellerde gecelik ücretler 10 bin TL seviyelerinden başlarken, ultra lüks hizmet sunan adreslerde bu rakam 100 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Yüksek fiyatlar tatilciler arasında endişe yaratsa da sektör temsilcileri Bodrum’un sadece lüks mekanlardan ibaret olmadığını vurguluyor. Turizmciler, ilçe merkezinde ve çeşitli noktalarda her bütçeye hitap eden esnaf lokantalarının bulunduğunu, buralarda lahmacunun 200 TL, hamburgerin ise 500 TL gibi daha makul fiyatlara tüketilebileceğini ifade ediyor.