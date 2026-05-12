Kurban Bayramı Tatilinde Bodrum’a Gidecekler Dikkat! Lahmacun Artık Euro ile Satılıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 08:29

Bodrum’da Kurban Bayramı öncesi tatil hazırlıkları hız kazanırken, lüks işletmelerin menü fiyatlarını Euro bazında güncellemesi dikkat çekti. Sosyetik plajlarda bir lahmacunun fiyatı bin lirayı aşarken, turizmciler her bütçeye uygun seçeneklerin de mevcut olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin en popüler tatil merkezlerinden Bodrum’da yaz sezonunun başlamasına sayılı günler kala, lüks segmentteki işletmelerin yeni fiyat listeleri dudak uçuklattı.

Sabah’ta yer alan habere göre; özellikle ünlülerin tercih ettiği mekanlarda bu yıl Türk Lirası yerine Euro bazlı menülerin kullanılması dikkat çekiyor. Hazırlıkların Kurban Bayramı’na göre planlandığı ilçede, seçkin bir işletmenin paylaştığı güncel fiyatlara göre bir adet lahmacun yaklaşık 30 Euro, bir hamburger ise 42 Euro olarak belirlendi.

Lüks oteller ve plajlarda giriş ücretleri de benzer bir artış grafiği sergiliyor.

İlçenin önde gelen konaklama tesislerinden birine sadece plaj kullanımı için giriş yapmak isteyen bir kişinin 230 Euro ödemesi gerekiyor. Menüdeki diğer kalemlerde ise salata 42 Euro, pizza ise 40 Euro gibi rakamlarla yer alıyor. Konaklama tarafında ise uçurum oldukça derin; standart otellerde gecelik ücretler 10 bin TL seviyelerinden başlarken, ultra lüks hizmet sunan adreslerde bu rakam 100 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Yüksek fiyatlar tatilciler arasında endişe yaratsa da sektör temsilcileri Bodrum’un sadece lüks mekanlardan ibaret olmadığını vurguluyor. Turizmciler, ilçe merkezinde ve çeşitli noktalarda her bütçeye hitap eden esnaf lokantalarının bulunduğunu, buralarda lahmacunun 200 TL, hamburgerin ise 500 TL gibi daha makul fiyatlara tüketilebileceğini ifade ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
