Tokat Gümüşhane ve Nevşehir’de Seçim Heyecanı: Yeniden Seçim Yapılacak, 10 Bin 713 Kişi Yeniden Oy Kullanacak

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 07:58

Türkiye’nin üç farklı ilindeki 6 beldede, 7 Haziran tarihinde belediye başkanlığı seçimi heyecanı yaşanacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhur İttifakı’nın ortak aday stratejisiyle girdiği bu mini seçimlerde, yaklaşık 11 bin seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerine bağlı toplam 6 beldede vatandaşlar, 7 Haziran günü belediye başkanlarını ve meclis üyelerini seçmek üzere oylarını kullanacak.

Toplamda 10 bin 713 seçmenin 36 farklı sandıkta iradesini yansıtacağı bu seçim süreci, siyasi partiler arasındaki rekabeti de zirveye taşıdı. Özellikle Cumhur İttifakı’nın bu beldelerin tamamında iş birliği yapma kararı alması, seçimlerin en dikkat çeken gelişmesi oldu. Varılan mutabakat doğrultusunda ittifak, 5 beldede AK Parti’nin belirlediği isimlerle, bir beldede ise MHP’nin adayıyla temsil edilecek.

AK Parti; Tokat’ın Çevrecik, Yolüstü ve Bağtaşı beldeleriyle birlikte Nevşehir’in Mustafapaşa ve Gümüşhane’nin Tekke beldelerinde aday gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi ise Tokat’ın Kuşçu beldesinde ittifakın tek adayı olarak yarışa katılacak. Muhalefet kanadında ise Cumhuriyet Halk Partisi, üç noktada iddialı bir şekilde sahaya iniyor. CHP; Tekke, Mustafapaşa ve Çevrecik beldelerinde kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkacak.

Her ne kadar sınırlı bir bölgeyi kapsasa da adayların yürüttüğü kampanyalar genel seçim atmosferini aratmıyor. Adaylar, seçmenlerin ilgisini çekebilmek için evde bakım hizmetlerinden ücretsiz öğrenci yemeklerine, konut projelerinden doğalgaz yatırım sözlerine kadar geniş bir vaat yelpazesi sunuyor. Seçim ofislerinin kurulduğu ve kapı kapı ziyaretlerin sıklaştığı bu süreçte, önümüzdeki günlerde bakan düzeyinde ziyaretlerin de gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle 2024 yerel seçimlerinde çok küçük oy farklarıyla el değiştiren ya da elde tutulan bu bölgelerde, taraflar bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
