Tokat Gümüşhane ve Nevşehir’de Seçim Heyecanı: Yeniden Seçim Yapılacak, 10 Bin 713 Kişi Yeniden Oy Kullanacak

Milliyetçi Hareket Partisi ise Tokat’ın Kuşçu beldesinde ittifakın tek adayı olarak yarışa katılacak. Muhalefet kanadında ise Cumhuriyet Halk Partisi, üç noktada iddialı bir şekilde sahaya iniyor. CHP; Tekke, Mustafapaşa ve Çevrecik beldelerinde kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkacak.

Her ne kadar sınırlı bir bölgeyi kapsasa da adayların yürüttüğü kampanyalar genel seçim atmosferini aratmıyor. Adaylar, seçmenlerin ilgisini çekebilmek için evde bakım hizmetlerinden ücretsiz öğrenci yemeklerine, konut projelerinden doğalgaz yatırım sözlerine kadar geniş bir vaat yelpazesi sunuyor. Seçim ofislerinin kurulduğu ve kapı kapı ziyaretlerin sıklaştığı bu süreçte, önümüzdeki günlerde bakan düzeyinde ziyaretlerin de gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle 2024 yerel seçimlerinde çok küçük oy farklarıyla el değiştiren ya da elde tutulan bu bölgelerde, taraflar bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.