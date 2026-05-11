Haberler
Gündem
Akbelen Ormanı'ndaki Kamulaştırma Kararına Karşı Eylem Yapan Esra Işık Tahliye Edildi

Hakan Karakoca
12.05.2026 - 00:21

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle 42 gün tutuklu kalan Esra Işık, tahliye sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Işık, “Hakkını arayanlara, hakkının peşinden koşanlara kelepçeler dayanmaz bu memlekette. Kelepçeler yetmez bu memlekette” sözleriyle yaşanan sürece tepki gösterdi.

Tahliyesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle 31 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık, İzmir Barosu’nu ziyaret etti. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen Işık, burada tutukluluk süreci ve Akbelen’de süren mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işık, yaptığı değerlendirmede “Hakkını arayanlara, hakkının peşinden koşanlara kelepçeler dayanmaz bu memlekette. Kelepçeler yetmez bu memlekette” ifadelerini kullandı.

"Hakkını arayanlara "gözdağı" olsun diye tutuklandım"

Esra Işık, tahliye kararını cezaevindeki koğuş arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Kararın televizyon ekranlarında duyurulmasının ardından arkadaşlarının haberi verdiğini anlatan Işık, büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadığını ifade etti.

Işık, “Toprağımı savunduğum için, köyümü savunduğum için, memleketimi savunduğum, sahip çıkmaya çalıştığım için 42 gündür tutukluydum. Günlerdir sürgün edildiğim ailemden, toprağımdan, köyümden ayrıydım ve bugün kavuşacağım” dedi.

Ailesinin üç kuşaktır benzer süreçlerden geçtiğini belirten Işık, “Benim anneannemin köyü yok edildi, benim dedemin köyü yok edildi, benim babaannemin köyü yok edildi. Daha nereye kadar yok edeceksiniz bizi? Nereye kadar bizi yoksullaştıracaksınız? Nereye kadar bizi mülksüzleştireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının gözdağı amacı taşıdığını düşündüğünü söyleyen Işık, “Beni aileme ve bu memlekette hakkını arayan herkese gözdağı olayım diye tutukladığınızı biliyoruz. Ama biz bu yoldan dönmeyiz” dedi.

Topraklarını savunduğunu vurgulayan Işık, “Alnım ak, başım dik girdim; alnım ak, başım dik çıktım. Benim için gerçek özgürlük topraklarımın özgürlüğe kavuştuğu gündür” diye konuştu.

Danıştay’dan çıkan yürütmeyi durdurma kararına teşekkür eden Işık, bunun yeterli olmadığını belirterek şirketin bölgeden tamamen çekilmesini istediklerini söyledi. “Biz artık insanca yaşamak istiyoruz. Zeytinimize, yaşamımıza sahip çıkarak yaşamak istiyoruz” diyen Işık, mücadelelerinin baskılarla sona ermeyeceğini ifade etti.

Cezaevinde bulunduğu süreçte Türkiye’nin birçok yerinden dayanışma mesajları aldığını anlatan Işık, “Bizim mücadelemiz bir günde kurulacak bir mücadele değil. Bir günde de, bir yılda da, bir ömürde de bizim mücadelemizi kıramazsınız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Işık, açıklamasının sonunda “Mücadelemiz kaldığı yerden tüm gücüyle devam edecek” mesajını verdi.

Esra Işık, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada mücadelelerinin süreceğini vurguladı. Işık, “Bugün Esra’yı tutuklarsınız, yarın Nejla’yı tutuklarsınız. Öbür gün başka birisini tutuklarsınız” diyerek baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını söyledi.

Babaannesinin sözlerini aktaran Işık, “Hakkını arayanların hakkını arayanlara kelepçe dayanmaz, kelepçeler yetmez” ifadelerini kullanarak, hak mücadelesi veren insanların susturulamayacağını dile getirdi.

Tahliyesinin arkasında dışarıdaki dayanışmanın bulunduğunu belirten Işık, ailesinin, köylülerin ve doğa mücadelesine destek veren insanların kendilerine güç verdiğini söyledi. “Ben şimdi koşa koşa köyüme gidiyorum. İnsanlarıma gidiyorum. Orada bayram havası var” diyen Işık, verilen cezaları ve ödenen bedelleri “onur madalyası” olarak taşıyacaklarını ifade etti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
