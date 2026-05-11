Akbelen Ormanı'ndaki Kamulaştırma Kararına Karşı Eylem Yapan Esra Işık Tahliye Edildi

Esra Işık, tahliye kararını cezaevindeki koğuş arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Kararın televizyon ekranlarında duyurulmasının ardından arkadaşlarının haberi verdiğini anlatan Işık, büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadığını ifade etti.

Işık, “Toprağımı savunduğum için, köyümü savunduğum için, memleketimi savunduğum, sahip çıkmaya çalıştığım için 42 gündür tutukluydum. Günlerdir sürgün edildiğim ailemden, toprağımdan, köyümden ayrıydım ve bugün kavuşacağım” dedi.

Ailesinin üç kuşaktır benzer süreçlerden geçtiğini belirten Işık, “Benim anneannemin köyü yok edildi, benim dedemin köyü yok edildi, benim babaannemin köyü yok edildi. Daha nereye kadar yok edeceksiniz bizi? Nereye kadar bizi yoksullaştıracaksınız? Nereye kadar bizi mülksüzleştireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının gözdağı amacı taşıdığını düşündüğünü söyleyen Işık, “Beni aileme ve bu memlekette hakkını arayan herkese gözdağı olayım diye tutukladığınızı biliyoruz. Ama biz bu yoldan dönmeyiz” dedi.

Topraklarını savunduğunu vurgulayan Işık, “Alnım ak, başım dik girdim; alnım ak, başım dik çıktım. Benim için gerçek özgürlük topraklarımın özgürlüğe kavuştuğu gündür” diye konuştu.

Danıştay’dan çıkan yürütmeyi durdurma kararına teşekkür eden Işık, bunun yeterli olmadığını belirterek şirketin bölgeden tamamen çekilmesini istediklerini söyledi. “Biz artık insanca yaşamak istiyoruz. Zeytinimize, yaşamımıza sahip çıkarak yaşamak istiyoruz” diyen Işık, mücadelelerinin baskılarla sona ermeyeceğini ifade etti.

Cezaevinde bulunduğu süreçte Türkiye’nin birçok yerinden dayanışma mesajları aldığını anlatan Işık, “Bizim mücadelemiz bir günde kurulacak bir mücadele değil. Bir günde de, bir yılda da, bir ömürde de bizim mücadelemizi kıramazsınız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.