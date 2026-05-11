Düğün Masrafları El Yakmaya Devam Ediyor: Masraflar 1.8 Milyon TL'ye Yaklaştı

Hakan Karakoca
11.05.2026 - 23:50

Yükselen hayat pahalılığı, evlilik planı yapan çiftlerin bütçesini zorlamaya başladı. Yapılan son araştırmalar, Türkiye’de düğün masrafları, ev kurma giderleri ve organizasyon harcamaları dahil toplam evlilik maliyetinin ortalama 1 milyon 800 bin TL’ye ulaştığını ortaya koydu.

Veriler el yakan tabloyu ortaya koydu.

Düğün.com ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık iş birliğiyle hazırlanan araştırma, düğün harcamalarında gelir düzeyine göre büyük farklar oluştuğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre alt gelir grubunda evlilik maliyeti ortalama 850 bin TL seviyesinde hesaplanırken, orta gelir grubunda bu rakam yaklaşık 2 milyon TL’ye yükseldi. Üst gelir grubunda ise toplam harcamaların 4,3 milyon TL’ye kadar çıktığı görüldü.

Verilerde düğün mekanı masrafları ile ev kurma giderlerinin, çiftlerin bütçesinde en büyük payı oluşturan kalemler arasında yer aldığı belirtildi.

Z kuşağı düğünden vazgeçmiyor.

Araştırmaya göre çiftlerin yüzde 65’i düğün masraflarını takılardan karşılamaya çalışırken, yaklaşık yarısı aile desteğine ihtiyaç duyuyor. Katılımcıların yüzde 20’sinin ise evlilik sürecindeki harcamalar için banka kredisine başvurduğu belirtildi.

Veriler, düğün süreçlerinde organizasyon sayısının da arttığını ortaya koydu. İsteme, söz, nişan, kına, bekarlığa veda ve after party gibi etkinliklerle birlikte çiftlerin ortalama 2 ila 3 ayrı organizasyon düzenlediği ifade edildi.

Ekonomim’de yer alan araştırma sonuçlarına göre özellikle Z kuşağı, ekonomik koşullara rağmen kalabalık düğün tercihinden vazgeçmiyor. 2025 yılı için ortalama davetli sayısının 530 kişi olduğu belirtilirken, düğünlerin en yoğun olarak ağustos ve eylül aylarında yapıldığı, tarih seçimlerinde ise bayram takviminin etkili olduğu aktarıldı.

Düğün salonları hala ilk sırada...

Araştırmaya göre çiftlerin düğün için en çok tercih ettiği mekanların başında düğün salonları geldi. Düğün salonlarını sırasıyla kır mekanları, balo ve davet salonları ile oteller takip etti.

Verilerde ayrıca düğünlerin yüzde 19’unun alkollü olarak organize edildiği belirtildi. Alkollü menü tercihinin ise özellikle Y kuşağı çiftler arasında daha yaygın olduğu ifade edildi.

Harcama kalemleri dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama gelinlik harcaması 45 bin TL seviyesine yükseldi. Gelin adaylarının yüzde 40’ının ise düğün günü birden fazla gelinlik tercih ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf ve video çekimleri için çiftlerin ortalama 30 bin TL bütçe ayırdığı belirtilirken, büyük çoğunluğun dış mekan çekimlerini tercih ettiği kaydedildi. Gelin adaylarının yüzde 95’inin profesyonel kuaför hizmeti aldığı da araştırmada yer aldı.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasına rağmen basılı davetiye geleneğinin sürdüğü görüldü. Araştırmaya göre çiftlerin yüzde 91’i fiziksel davetiye kullanmayı tercih ederken, katılımcıların önemli bölümünün nikah şekeri ve çeşitli hediyelik dağıtma alışkanlığını devam ettirdiği belirtildi.

Yeni evlenenlerin çoğu kirada yaşıyor.

Araştırma, evlilik sonrası yaşam düzenine ilişkin dikkat çeken veriler de ortaya koydu. Yeni evlenen çiftlerin yüzde 66’sının yaşamına kiralık evde başladığı görülürken, kendi evine taşınabilenlerin oranı yüzde 30’da kaldı. Küçük bir kesimin ise ailesiyle yaşamayı sürdürdüğü belirtildi.

Balayı tercihlerinde ise yurt içi tatillerin öne çıktığı görüldü. Katılımcıların büyük bölümünün balayı planı yaptığı belirtilirken, yurt dışı balayının özellikle Y kuşağı çiftler arasında daha yaygın olduğu ifade edildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
right-dark
