article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Açıklama Geldi: “Üniversiteye Giriş Yaşı 15’e Düşürülecek” İddiası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Açıklama Geldi: “Üniversiteye Giriş Yaşı 15’e Düşürülecek” İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 09:10

Milli Eğitim Bakanlığı, “üniversiteye başlama yaşının 15’e düşürüleceği” iddialarını net bir dille yalanladı. Bakan Yusuf Tekin, hedefin hız değil nitelikli eğitim olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında esnek ve öğrenci odaklı bir sistemin geliştirildiğini söyledi.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Millî Eğitim Bakanlığı, “üniversiteye başlama yaşının 15’e düşürüleceği” yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı, “üniversiteye başlama yaşının 15’e düşürüleceği” yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, daha nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmak olduğunu söyledi. Milletvekillerinin soru önergesini cevaplayan Tekin, eğitim politikalarının hızlandırma değil, verimlilik ve esnek eğitim modelleri üzerine kurulduğunu belirtti.

Tekin, öğrencilerin okulda geçirdiği sürenin uzunluğundan çok, bu sürenin verimli ve kaliteli olmasının önemsendiğini vurgulayıp, “Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkân tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli” dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını kaydeden Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın