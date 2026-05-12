Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Açıklama Geldi: “Üniversiteye Giriş Yaşı 15’e Düşürülecek” İddiası

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, daha nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmak olduğunu söyledi. Milletvekillerinin soru önergesini cevaplayan Tekin, eğitim politikalarının hızlandırma değil, verimlilik ve esnek eğitim modelleri üzerine kurulduğunu belirtti.

Tekin, öğrencilerin okulda geçirdiği sürenin uzunluğundan çok, bu sürenin verimli ve kaliteli olmasının önemsendiğini vurgulayıp, “Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkân tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli” dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını kaydeden Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.