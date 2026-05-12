Küçük İlçede Büyük Vurgun: 600 Milyon Lira Kamu Zararına Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 10:31

Giresun'un Dereli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon lira kamu zararına yol açarak yolsuzluk yapıldığı iddia edilen işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleriyle ortaya çıktı. Olayla ilgili ise adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Mustafa U.'nun hesap hareketleri üzerine yürütülen incelemelerde usulsüz işlemler tespit edildi.

Konuya ilişkin incelemelerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bakanlık müfettişlerinin çalışmaları doğrultusunda sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, bazı bakanlık ödeneklerinin usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı, gerçekte bulunmayan projeler üzerinden işlem yapıldığı ve bazı kayıtların sisteme eksik işlendiği yönündeki iddiaların araştırıldığı öğrenildi. İlk incelemelerde kamu zararının 600 milyon liraya ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Hakkında inceleme yürütülen şüpheli Mustafa U.'nun bir süre önce izne ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı ileri sürülürken, yurt dışına çıkmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.

Öte yandan, şüphelinin mal varlığı, ticari faaliyetleri ve para transferlerine ilişkin incelemelerin de sürdüğü belirtildi. Bazı taşınır ve taşınmaz varlıklar ile ticari ilişkilerin mercek altına alındığı öğrenildi.

İddialar arasında spor kulüplerine maddi destek sağlandığı yönündeki bilgiler de yer alırken, söz konusu desteklerin niteliği ve kaynağının da soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
