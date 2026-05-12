Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Arasında Kriz Çıktığı İddia Edilmişti: Olayın Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.05.2026 - 09:37

Magazin kulisleri bu kez moda dünyasından gelen iddialarla çalkalanıyor! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya arasında patlak verdiği konuşulan “defile krizi”, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. İddialara göre olayın merkezinde dünyaca ünlü bir markanın defilesi, stilist tercihi ve ani bir menajerlik ayrılığı var. Hande Erçel’in uzun yıllardır birlikte çalıştığı İnan Kırdemir ile yollarını ayırması ise bu söylentileri daha da alevlendirdi!

@birkahvebingıybet’in iddiasına göre ise olayların perde arkası da ortaya çıktı!

Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya arasında patlak verdiği iddia edilen kriz, kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Üstelik olayın merkezinde dünyaca ünlü bir defile, bir stilist tercihi ve ani bir menajerlik ayrılığı var! İddialara göre her şey, Saint Laurent (YSL) defilesiyle başladı. Söylentilere göre marka, Türkiye’den davet edilecek isim konusunda seçim yaparken ibreyi Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı. Bu noktada devreye, her iki isimle de çalışan stil danışmanı İnan Kırdemir giriyor. İddiaya göre Kırdemir, markaya her iki ismi de sunuyor ancak marka “vibe” uyumu gerekçesiyle Sarıkaya’yı tercih ediyor. Asıl kırılma noktası ise burada yaşanıyor!

Konuşulanlara göre Hande Erçel, bu tercihi öğrendiği anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve henüz Kırdemir’le yüzleşmeden yeni bir stilist arayışına giriyor. Kulislerde dolaşan iddialar bununla da sınırlı değil… Bu durumun kısa sürede İnan Kırdemir’in kulağına gittiği, onun da Erçel’e “Ben hepinizi sundum ama marka böyle bir tercih yaptı” diyerek durumu açıkladığı konuşuluyor.

Yaşananların detaylarından bahsetmiştik:

Ancak yaşananlar bununla kapanmıyor. Erçel’in, yıllardır birlikte çalıştığı stil danışmanını sosyal medyada takipten çıkmasıyla ipler resmen kopuyor.

Üstelik sadece bununla kalmadığı, ID İletişim ile de yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

İşin bir diğer boyutu ise sosyal medyada dönen yorumlar! @birkahvebingıybet hesabının paylaştığı iddialara göre aslında ortada sanıldığı gibi tek taraflı bir “suçlu” yok. Hatta iddialara göre marka doğrudan Serenay Sarıkaya’yı istemiş ve stilist bu noktada yalnızca aracı olmuş. Bu da “ihanet” tartışmalarını başka bir boyuta taşıyor. Kimi kullanıcılar Hande Erçel’in tepkisini haklı bulurken, kimileri de “marka kimi isterse onu seçer” diyerek Serenay Sarıkaya cephesini savunuyor. Kısacası tek bir defile daveti, üç ismi de içine çeken büyük bir krize dönüşmüş durumda! 

@birkahvebingıybet hesabının paylaştığı iddialar ise şöyle:

“Her şeyi öğrendim.

Olayı tüm şeffaflığıyla anlatacağım. Bana direkt olayın içinden biri yazdı, iddialar şöyle:

YSL defilesine ilk kez Türkiye’den bir ünlü davetli olarak gidecekti, biliyorsunuz. İnanç da ünlüleri sunuyor; marka, ‘Bizim vibe’ımıza Serenay uyuyor’ diyerek Serenay’ı istiyor.

O gece Hande bunu öğreniyor ve İnanç’la yollarını ayırıyor. Daha İnanç’a söylemeden başka bir stilist arayışına giriyor. Neyse, bu durum İnanç’ın kulağına gidiyor. İnanç da Hande’ye, ‘Ben hepinizi sundum ama marka uyum açısından böyle bir tercih yaptı’ diyor.

Neyse, iddialar doğruymuş.

Hande’ye de kızamıyorum, olabilir, isteyebilir. Ama başta İnanç’a kızmıştım; onun bir suçu yokmuş. Marka Serenay’ı istiyor, o ne yapsın… 🤍”

category/test-white Test
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
