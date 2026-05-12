Kafalar Resmen Dağıldı: Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'dan Fatih Yasin’e Cevap Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.05.2026 - 09:05

YouTube Türkiye’nin bir dönemine damga vuran ekip için yolun sonu resmen göründü… Hem izlenmeler hem de dostluk hikayeleriyle yıllarca konuşulan Kafalar cephesinde sular durulmuyor!

Yıllarca milyonları güldüren, samimiyetleriyle izleyiciyi kendine çeken üçlü, bu kez eğlenceli videolarıyla değil ayrılık haberleriyle gündemde. Fatih Yasin’in “bir devrin sonu” diyerek yaptığı açıklama sonrası ortalık karıştı; Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan gelen sözler ise buz gibi bir gerçeği gözler önüne serdi!

Türkiye’de YouTube kültürünün altın dönemlerinden birine imza atan Kafalar; Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı üçlüsünden oluşuyordu.

Eğlenceli vlog’ları, sosyal deneyleri ve bol kahkahalı challenge videolarıyla milyonlarca aboneye ulaşan ekip, uzun süre platformun en çok izlenen içerik üreticilerinden biri oldu.

Her paylaştıkları video trend listelerine girerken, aralarındaki samimiyet de izleyicinin en sevdiği detaylardan biriydi. Kısacası Kafalar sadece bir YouTube kanalı değil, adeta bir dönemin dijital eğlence markasıydı.

İddialar bir süredir dolaşıyordu ama net açıklama Fatih Yasin’den geldi. 23 Nisan 2026’da kendi YouTube kanalında yayınladığı videoyla, Kafalar’ın mevcut haliyle artık içerik üretmeyeceğini duyurdu.

“Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bunun cevabını ben de merak ediyorum. Ben 32 yaşıma geldim, kendimi bildim bileli Kafalar’ım. Beni Kafalar var etti.' şeklinde konuşan Fatih Yasin, “Kafalar dağıldı mı?” sorusu net bir yanıt vermemişti.

Asıl bomba ise diğer iki isimden geldi. Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, yaptıkları açıklamayla olayın perde arkasına dair bambaşka bir tablo çizdi!

“Biz de Kafalar grubunun dağıldığını Fatih Yasin’in yayınladığı videoyla öğrendik. Bizimle giderken vedalaşmadı, maddi manevi düştüğümüz bir dönemde bize bunu yapması yakışmadı.” şeklinde konuşan Bilal Hancı, 'Artık video çekme amacıyla asla bir araya gelmeyeceğiz' diyerek Kafalar'ın dağıldığını doğruladı.

Hancı, 'Herkesin suçu var, bu işi beceremedik' diyerek kendi payına düşen sorumluluğu kabul ettiğini ve hakkını helal ettiğini belirtti.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
