Kafalar Resmen Dağıldı: Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'dan Fatih Yasin’e Cevap Geldi!

Eğlenceli vlog’ları, sosyal deneyleri ve bol kahkahalı challenge videolarıyla milyonlarca aboneye ulaşan ekip, uzun süre platformun en çok izlenen içerik üreticilerinden biri oldu.

Her paylaştıkları video trend listelerine girerken, aralarındaki samimiyet de izleyicinin en sevdiği detaylardan biriydi. Kısacası Kafalar sadece bir YouTube kanalı değil, adeta bir dönemin dijital eğlence markasıydı.

İddialar bir süredir dolaşıyordu ama net açıklama Fatih Yasin’den geldi. 23 Nisan 2026’da kendi YouTube kanalında yayınladığı videoyla, Kafalar’ın mevcut haliyle artık içerik üretmeyeceğini duyurdu.

“Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bunun cevabını ben de merak ediyorum. Ben 32 yaşıma geldim, kendimi bildim bileli Kafalar’ım. Beni Kafalar var etti.' şeklinde konuşan Fatih Yasin, “Kafalar dağıldı mı?” sorusu net bir yanıt vermemişti.