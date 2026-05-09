50 Milyon Euro Talebiyle Gündem Olmuştu: Ajdar Yıllar Sonra Kaos Show’da Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2026 - 15:40

Magazinin “eskimeyen fenomeni” geri döndü desek yeridir! Kendi deyimiyle “The World Hyperstar” olan Ajdar Anık, yıllar sonra yeniden sahneye çıkarak gündemi altüst etti. Özellikle Hayrettin Kaos Show’a konuk olmasıyla birlikte sosyal medya adeta alev aldı!

Ajdar, 2000’li yılların başında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınsa da, onu asıl fenomen yapan şey kendine has müzik tarzı oldu.

“Çikita Muz”, “Nane Nane”, “Şahdamar” ve “Sıfır Beden” gibi şarkılar, Türkiye internet tarihinin en viral içerikleri arasında yer almayı başardı. Absürt sözleri, iddialı sahne tarzı ve “hiperstar” çıkışlarıyla Ajdar, yıllardır konuşulan bir figür olmayı sürdürüyor.

Son yıllarda da “Alırım Senden Tüm Yetkimi” ve “Kon Kon” gibi parçalarla dijital platformlarda varlığını devam ettiren Ajdar, her dönem kendini gündemde tutmayı başarıyor.

Ajdar’ın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise katıldığı Hayrettin Kaos Show oldu.

Program öncesinde ortaya atılan iddialar ise olaydı: Ajdar’ın programa katılmak için 50 milyon Euro ve 300 koruma talep ettiği konuşuldu!

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, herkes “Gerçekten gelecek mi?” sorusunu sormaya başlamıştı. Ve beklenen oldu… Ajdar, 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde programa katılarak herkesi şaşırttı. Ajdar'ın performansı ve son hali ortaya çıktı!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
