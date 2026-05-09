article/comments
article/share
Haberler
Magazin
20 Kilo Vermişti: Bambaşka Biri Olan Zara’nın Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu!

20 Kilo Vermişti: Bambaşka Biri Olan Zara’nın Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2026 - 14:54

Magazin dünyasının en dikkat çeken değişimlerinden biri yine sahnede! Zara, verdiği kilolar ve yenilenen tarzıyla adeta bambaşka birine dönüştü. Yıllardır alıştığımız klasik imajını geride bırakan Zara, yeni haliyle sosyal medyada gündem olurken, görenler ünlü türkücünün son halini tanımakta zorlandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, yıllardır sahnelerdeki güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, yıllardır sahnelerdeki güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip.

“Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme”, “Tez Gel Yarim”, “Gönül Dağıgibi türküleriyle hafızalara kazınan sanatçı; “Seni Yazdım Kalbime” ve “Kaç Kadeh Kırıldı”gibi arabesk ve nostaljik yorumlarıyla da milyonlarca dinlenmeye ulaşarak müzikteki yerini sağlamlaştırdı. 

Ancak son dönemde Zara’yı yeniden gündeme taşıyan şey yalnızca müziği değil, yaşadığı büyük fiziksel değişim oldu. Yaklaşık 20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçı, bu süreci “tıp diyeti” olarak adlandırdığı disiplinli bir beslenme programına borçlu olduğunu açıkladı. Günde tek öğün beslenme, protein ve sebze ağırlıklı diyet, porsiyon kontrolü ve gece yemeklerini kesmek gibi yöntemlerle formuna kavuştuğunu belirten Zara, diğer yöntemleri ve ameliyat iddialarını ise kesin bir dille yalanlamıştı.

Son dönemde geçirdiği büyük değişimle adından söz ettiren Zara, sosyal medyada paylaşılan “eski hali – yeni hali” karşılaştırmalarıyla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Son dönemde geçirdiği büyük değişimle adından söz ettiren Zara, sosyal medyada paylaşılan “eski hali – yeni hali” karşılaştırmalarıyla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Yaklaşık 20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının özellikle yüz hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekerken, paylaşılan son fotoğraflar “Photoshop mu, estetik mi?” tartışmasını da beraberinde getirdi. Elmacık kemiklerinin belirginleşmesi, dudak ve burun yapısındaki değişim birçok kullanıcı tarafından fark edilirken, bazı kullanıcılar ünlü ismi tanımakta zorlandığını dile getirdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın