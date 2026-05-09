Burnundan 18 Operasyon Geçirdiği İddia Edilen Michael Jackson’ın Yıllar İçindeki Değişimini İnceliyoruz!

“Michael” filmi, Jackson’ın çocuk yaşta başlayan şöhret yolculuğunu, sahne arkasındaki baskıyı ve ailesiyle olan karmaşık ilişkisini gözler önüne serdi. Özellikle babasıyla olan sert ilişkisi, sanatçının hem psikolojisini hem de kendine bakışını derinden etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Filmde yalnızca müzik kariyeri değil; yaşadığı travmalar, mükemmeliyetçi yapısı ve dış görünüşüne dair takıntıları da detaylı şekilde işleniyor. Bu da onun yıllar içindeki değişimini anlamak için önemli bir kapı aralıyor.

Michael Jackson’ın yıllar içindeki değişimi çoğu zaman estetik operasyonlarla açıklansa da, işin en önemli kısmı vitiligo hastalığı.

Vitiligo, ciltte pigment kaybına neden olan bir hastalık ve Jackson’ın ten renginin zamanla açılmasının en büyük sebebi buydu. Sanatçı bu durumu uzun süre gizli tutmak zorunda kaldı, ancak ilerleyen yıllarda kamuoyuna açıklamak durumunda kaldı.

Cilt tonundaki düzensizlikleri dengelemek için makyaj ve dermatolojik tedavilere başvurduğu bilinirken, bu süreç dış görünümündeki değişimin sandığından çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.