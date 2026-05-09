Burnundan 18 Operasyon Geçirdiği İddia Edilen Michael Jackson’ın Yıllar İçindeki Değişimini İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson, yıllar geçse de hem müziği hem de hayat hikayesiyle gündemden düşmüyor. Özellikle 2026 yılında vizyona giren film ile birlikte sanatçının hayatı yeniden mercek altına alınırken, en çok konuşulan konulardan biri de fiziksel değişimi oldu. Jackson’ın yıllar içindeki görünümündeki radikal değişimler, sadece estetik müdahalelerle değil; yaşadığı sağlık sorunları ve travmalarla da doğrudan bağlantılıydı.

Özellikle @hollywoodyüzleri isimli hesabın sosyal medyada paylaştığı analizler, sanatçının estetik sürecine dair çarpıcı detayları yeniden gündeme taşıdı.

Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi filmi, sanatçının sahne arkasındaki bilinmeyen yönlerini de gözler önüne serdi.

“Michael” filmi, Jackson’ın çocuk yaşta başlayan şöhret yolculuğunu, sahne arkasındaki baskıyı ve ailesiyle olan karmaşık ilişkisini gözler önüne serdi. Özellikle babasıyla olan sert ilişkisi, sanatçının hem psikolojisini hem de kendine bakışını derinden etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Filmde yalnızca müzik kariyeri değil; yaşadığı travmalar, mükemmeliyetçi yapısı ve dış görünüşüne dair takıntıları da detaylı şekilde işleniyor. Bu da onun yıllar içindeki değişimini anlamak için önemli bir kapı aralıyor.

Michael Jackson’ın yıllar içindeki değişimi çoğu zaman estetik operasyonlarla açıklansa da, işin en önemli kısmı vitiligo hastalığı.

Vitiligo, ciltte pigment kaybına neden olan bir hastalık ve Jackson’ın ten renginin zamanla açılmasının en büyük sebebi buydu. Sanatçı bu durumu uzun süre gizli tutmak zorunda kaldı, ancak ilerleyen yıllarda kamuoyuna açıklamak durumunda kaldı.

Cilt tonundaki düzensizlikleri dengelemek için makyaj ve dermatolojik tedavilere başvurduğu bilinirken, bu süreç dış görünümündeki değişimin sandığından çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

Michael Jackson’ın en çok konuşulan fiziksel değişimlerinden biri de burnundan geçirdiği operasyonlar oldu.

Ancak bu süreç sadece estetik kaygılarla açıklanabilecek kadar basit değil.

Çocukluk döneminde babası tarafından “koca burun” diye alay edilmesi, Jackson’da ciddi bir özgüven problemi yarattı. Sanatçı, aynaya baktığında babasına benzemekten rahatsız olduğunu defalarca dile getirdi.

İlk burun ameliyatı ise estetik bir tercih değil, 1979 yılında yaşadığı bir kaza sonucu gerçekleşti. Dans provasında burnunu kıran Jackson, bu nedenle ameliyat olmak zorunda kaldı. Ardından yaşadığı nefes alma sorunları ikinci bir operasyonu beraberinde getirdi.

Sosyal medyada @hollywoodyüzleri adlı Instagram hesabının yaptığı paylaşıma göre, Michael Jackson’ın burun estetiği süreci sanıldığından çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.

İlk operasyonunu 1979 yılında, bir dans provasında burnunu kırması sonucu geçiren Jackson’ın, resmi açıklamalarında yalnızca 2 (bazı kaynaklara göre 3) burun estetiği yaptırdığını söylediği biliniyor. Michael Jackson, kendi açıklamalarında sadece birkaç operasyon geçirdiğini söylese de, uzmanlar bu sayının çok daha fazla olabileceğini belirtiyor. Özellikle yıllar içinde burnunun giderek incelmesi ve yapısal değişimler, bu iddiaları güçlendiriyor.

Ancak uzmanlar ve kendisiyle çalışan bazı doktorlara göre tablo çok farklı. Özellikle 1990’lı yıllarda Jackson ile çalışan doktorlardan biri, sanatçının sık sık klinik ziyaretleri yaptığını ve toplamda 10-12 operasyon geçirmiş olabileceğini ifade etti.

Hatta 2009 yılında gündeme gelen bazı iddialarda bu sayının 18’e kadar çıktığı öne sürüldü. Bu rakamın, yalnızca burun değil; çene, dudak ve göz kapağı gibi diğer yüz işlemlerinin de dahil edilmesiyle oluştuğu belirtiliyor.

En dikkat çeken detaylardan biri ise 1995 civarında burnunda çökme (nasal collapse) belirtilerinin ortaya çıkması. Aşırı operasyonlar nedeniyle kıkırdak yapısının zayıfladığı, burnun ucunun daraldığı ve nefes alma sorunlarının arttığı bu dönemde sık sık gündeme geldi.

Bu sürecin ardından Jackson’ın burnunu onarmak için rekonstrüktif cerrahi yöntemlerine başvurulduğu konuşuluyor. İddialara göre burnu desteklemek için kaburgasından ya da kulak arkasından alınan kıkırdaklar kullanıldı.

2000’li yıllarda ise burnun yapısını korumak amacıyla dolgu ve protez benzeri destekler kullanıldığına dair iddialar ortaya atıldı. 2009’daki otopsi raporunda da burun yapısının ciddi şekilde zarar gördüğüne ve destekleyici materyaller kullanılmış olabileceğine dair bulgular yer aldığı öne sürüldü.

Michael Jackson'un burnunun yıllar içindeki değişimini şöyle bırakalım👇🏻

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
