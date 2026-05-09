article/comments
article/share
Haberler
Magazin
10 Bin Dolarlık Nafaka Detayı Dikkat Çekti: Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Hakkında Evlilik İddiası!

10 Bin Dolarlık Nafaka Detayı Dikkat Çekti: Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Hakkında Evlilik İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2026 - 11:27

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz cephesinde işler iyice ciddiye bindi! Ocak 2026’da romantik paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne seren çift, Mayıs ayında ise el ele görüntülenerek aşklarını resmen ilan etmişti. Gel Konuşalım'daki iddialara göre, çift bu kez evlilik haberiyle konuşuluyor. 

Kaynak: Gel Konuşalım

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_YWiD...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahu Yağtu’nun özel hayatı, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri.

Ahu Yağtu’nun özel hayatı, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri.

Oyuncu ilk evliliğini 2000 yılında Doğan Akçura ile yapmış, bu birliktelik 2005 yılında sona ermişti.

Ancak asıl büyük gündem yaratan evliliği ise hiç şüphesiz Cem Yılmaz ile olan birlikteliği oldu. 2012 yılında nikah masasına oturan çift, kısa sürede magazinin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. Bu evlilikten Kemal adında bir oğulları dünyaya gelirken, çift 2013 yılının sonunda yollarını ayırdı.

Boşanmanın ardından ise uzun yıllar konuşulan bir konu gündeme geldi: nafaka krizi.

Cem Yılmaz’ın ödediği aylık nafakanın düşürülmesi için açtığı dava ve taraflar arasında süren hukuki süreç, magazin programlarında ve sosyal medyada sık sık tartışıldı. Özellikle “10 bin dolarlık nafaka” meselesi, uzun süre gündemden düşmedi.

Tüm bu süreçlerin ardından Ahu Yağtu, özel hayatını daha göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman adı yeni iddialarla anılmaya devam etti.

Ahu Yağtu’nun hayatındaki yeni isim ise Bora Cengiz oldu. Yaklaşık 6 aydır birlikte oldukları konuşulan çiftin ilişkisi, ilk başlarda gözlerden uzak ilerlese de zamanla daha görünür hale geldi.

İkilinin aşkı ilk olarak Kasım 2025’te ortaya çıktı. Beyoğlu Asmalımescit’te el ele görüntülenen Ahu Yağtu ve Bora Gengiz'in ilişkisi magazin manşetlerine oturdu.

İkilinin aşkı ilk olarak Kasım 2025’te ortaya çıktı. Beyoğlu Asmalımescit’te el ele görüntülenen Ahu Yağtu ve Bora Gengiz'in ilişkisi magazin manşetlerine oturdu.

Ardından ikili Ocak 2026’da yeni yıl gecesi yaptıkları romantik sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini doğruladı.

Tabii bu ilişkinin en çok konuşulan detayı ise 13 yaş farkı oldu. Sosyal medyada uzun süre tartışılan bu konuya Ahu Yağtu’nun verdiği “Merak etmeye devam edin, açıklama yapmayacağım” yanıtı ise gündeme damga vurdu.

Gel Konuşalım programının 8 Mayıs 2026 tarihli yayınında, Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz'in bu yaz evlenebileceğine dair iddialar gündeme geldi.

Ece Erken, nafaka ile ilgili yeni bir düzenleme geldiğini o düzenlemeyle birlikte Ahu Yağtu'nun evlilik kararı alıp almayacağını 'Düzenleme gelmezse 10 bin dolar almaya devam eder ve evlenmeyebilir.' ifadeleriyle açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın