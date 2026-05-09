10 Bin Dolarlık Nafaka Detayı Dikkat Çekti: Ahu Yağtu ve Bora Cengiz Hakkında Evlilik İddiası!

Oyuncu ilk evliliğini 2000 yılında Doğan Akçura ile yapmış, bu birliktelik 2005 yılında sona ermişti.

Ancak asıl büyük gündem yaratan evliliği ise hiç şüphesiz Cem Yılmaz ile olan birlikteliği oldu. 2012 yılında nikah masasına oturan çift, kısa sürede magazinin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. Bu evlilikten Kemal adında bir oğulları dünyaya gelirken, çift 2013 yılının sonunda yollarını ayırdı.

Boşanmanın ardından ise uzun yıllar konuşulan bir konu gündeme geldi: nafaka krizi.

Cem Yılmaz’ın ödediği aylık nafakanın düşürülmesi için açtığı dava ve taraflar arasında süren hukuki süreç, magazin programlarında ve sosyal medyada sık sık tartışıldı. Özellikle “10 bin dolarlık nafaka” meselesi, uzun süre gündemden düşmedi.

Tüm bu süreçlerin ardından Ahu Yağtu, özel hayatını daha göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman adı yeni iddialarla anılmaya devam etti.

Ahu Yağtu’nun hayatındaki yeni isim ise Bora Cengiz oldu. Yaklaşık 6 aydır birlikte oldukları konuşulan çiftin ilişkisi, ilk başlarda gözlerden uzak ilerlese de zamanla daha görünür hale geldi.