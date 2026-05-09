Serenay Sarıkaya'nın Leoparlı “Gecelik” Benzeri Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2026 - 09:55

Yeni sezon heyecanı daha başlamadan ortalık karıştı! Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 3. sezon kutlama gecesinde hem projeyle hem de tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Geceye damga vuran leopar desenli kombini kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Üstelik sadece görünümü değil, kombinin dudak uçuklatan fiyatı da ayrı bir gündem yarattı!

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti, yayınlandığı ilk günden bu yana özellikle ilişkiler, arkadaşlıklar ve güçlü kadın karakterleriyle dikkat çekiyor.

Dizide Sarıkaya’nın canlandırdığı karakter; kariyer, aşk ve hayat arasında sıkışan ama kendi yolunu çizmeye çalışan bir kadının hikayesini merkezine alıyor.

Gelen yoğun ilginin ardından yapımın 3. sezonu 8 Mayıs 2026'da izleyiciyle buluştu. Yeni sezon öncesi düzenlenen kutlama/izleme partisi de en az dizi kadar konuşuldu!

Gecenin asıl olayı ise Serenay Sarıkaya’nın tercih ettiği leopar desenli iddialı kombini oldu.

Dünyaca ünlü moda markası Roberto Cavalli imzalı bu görünüm; ince askılı mini elbise ve üzerine giyilen kimono/sabahlık formundaki parçadan oluşuyordu.

Kombin birçok kullanıcı tarafından geceliğe benzetilirken, fiyat kısmı ise ayrı bir gündem yarattı.

Mini elbisenin yaklaşık 127.000 TL, kimono parçasının ise 219.000 TL civarında olduğu konuşulurken, toplamda neredeyse 350.000 TL’lik bir görünüm ortaya çıktı. Kimi kullanıcılar “Bu kadar para verip gecelik mi giydi?” diyerek eleştirirken, kimileri de Serenay Sarıkaya’nın bu iddialı görünümü başarıyla taşıdığını savundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
