Dilenen Çocuğun "Hasta Teyzem" Diyerek Yardım İstediği Kişi Lady Gaga Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2026 - 16:45

Sosyal medyada son günlerde gündemolan bir görüntü, görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Sokakta yardım isteyen küçük bir çocuğun kullandığı fotoğrafın detayı ortaya çıkınca olay bambaşka bir boyuta taşındı. Çünkü o karede yer alan kişi, sanıldığı gibi “hasta bir akraba” değil, dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga çıktı!

Pop müziğin en ikonik isimlerinden Lady Gaga, yıllar önce çıkardığı “Marry the Night” şarkısının çarpıcı klibiyle uzun süre konuşulmuştu.

Özellikle klipte yer alan siyah-beyaz sahneler hafızalara kazınmıştı. Ancak o görüntüler yıllar sonra hiç beklenmedik bir şekilde yeniden gündeme geldi!

Sosyal medyadaki iddiaya göre bir çocuk, elinde tuttuğu siyah-beyaz bir fotoğrafla yoldan geçenlerden yardım istedi.

Fotoğraftaki kişinin hasta teyzesi olduğunu söyleyen çocuk, tedavi için para topladığını belirtti. Ancak dikkatli bir vatandaşın detayı fark etmesiyle işin rengi değişti. Çünkü kullanılan fotoğraf, Lady Gaga’nın “Marry the Night” dönemindeki klibine ait, oldukça yorgun ve bitkin göründüğü bir kareydi!

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar hem şaşkınlıklarını gizleyemedi hem de durumu ti’ye alan yorumlar yaptı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
