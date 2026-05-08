20 Dakikada Tükendi! Şebnem Ferah İstanbul Konserine Bilet Bulmak Yine İmkansız Oldu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2026 - 15:38

Rock müziğin efsane ismi Şebnem Ferah, yıllardır sahnede kurduğu o güçlü bağ ve unutulmaz şarkılarıyla her konserinde adeta tarih yazmaya devam ediyor. “Sil Baştan”, “Yalnız” ve “Hoşçakal” gibi dillere pelesenk olan hitleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, uzun bir aradan sonra duyurduğu konser serisiyle zaten gündemi altüst etmişti.

Biletlerin kısa sürede tükenmesiyle yeni konserleri yolda olduğunu duyuran sanatçının 27 Haziran İstanbul KüçükÇiftlik Park konseri için bugün satışa sunulan biletler anında tükendi.

27 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ikinci konser için bugün saat 15:00’te satışa çıkan biletler, beklendiği gibi adeta kapış kapış gitti.

Daha önce 3 Haziran konserinde yaşanan “dakikalar içinde tükenme” senaryosu bu kez de tekrarlandı.

Yoğun talep nedeniyle hem Bubilet hem de Biletix platformlarında satışa sunulan biletler sadece 20 dakika içinde tamamen tükendi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı siteye erişimde zorlandığını, ödeme aşamasında sistemin kilitlendiğini ve bilet bulamadığını dile getirdi.

Konser biletlerinin bu kadar kısa sürede tükenmesi, Şebnem Ferah’a olan ilginin hala zirvede olduğunu bir kez daha kanıtladı.

2.500 TL’den başlayan genel giriş ve 3.600 TL civarındaki sahne önü biletlerinde oluşan yoğunluk, sanatçının yıllardır değişmeyen popülaritesini gözler önüne serdi.

On binlerce kişinin kuyruğa girdiği sitelerde sıra gelmesine rağmen bilet seçmede ve satın almada zorluk yaşandı.

Bilet bulamayanlar için umut ise tamamen tükenmiş değil. Sanatçının 2026 boyunca toplam 14 konser vermesi planlanıyor. Özellikle 13 Haziran’da İzmir Arena’da gerçekleşecek konser için gözler şimdiden yeni satışlara çevrilmiş durumda.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
