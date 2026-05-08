20 Dakikada Tükendi! Şebnem Ferah İstanbul Konserine Bilet Bulmak Yine İmkansız Oldu
Rock müziğin efsane ismi Şebnem Ferah, yıllardır sahnede kurduğu o güçlü bağ ve unutulmaz şarkılarıyla her konserinde adeta tarih yazmaya devam ediyor. “Sil Baştan”, “Yalnız” ve “Hoşçakal” gibi dillere pelesenk olan hitleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, uzun bir aradan sonra duyurduğu konser serisiyle zaten gündemi altüst etmişti.
Biletlerin kısa sürede tükenmesiyle yeni konserleri yolda olduğunu duyuran sanatçının 27 Haziran İstanbul KüçükÇiftlik Park konseri için bugün satışa sunulan biletler anında tükendi.
27 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ikinci konser için bugün saat 15:00’te satışa çıkan biletler, beklendiği gibi adeta kapış kapış gitti.
Yoğun talep nedeniyle hem Bubilet hem de Biletix platformlarında satışa sunulan biletler sadece 20 dakika içinde tamamen tükendi.
2.500 TL’den başlayan genel giriş ve 3.600 TL civarındaki sahne önü biletlerinde oluşan yoğunluk, sanatçının yıllardır değişmeyen popülaritesini gözler önüne serdi.
