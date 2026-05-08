İstanbul Konserinin Ardından Şebnem Ferah’ın Bir Sonraki Durağı Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2026 - 12:56

Rock müziğin efsane ismi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüşüyle hayranlarını adeta ayağa kaldırdı. İstanbul konserlerinin biletlerinin dakikalar içinde tükenmesiyle büyük bir ilgi gören Ferah’ın şimdi de İzmir konseri için hazırlık yaptığı ortaya çıktı!

3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ilk konserin biletlerinin anında tükenmesi üzerine ek konser açıklayan Şebnem Ferah, 2026 yılı için büyük bir turne planlıyor.

Yoğun talep karşısında Şebnem Ferah'ın 27 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta bir konser daha vereceği öğrenilmişti. Bu ek konserin biletleri ise 8 Mayıs (bugün) saat 15:00 itibarıyla satışa sunulacak. Farklı şehirlerde birçok konser vereceği öğrenilen Şebnem Ferah’ın sonraki durağı da yaptığı paylaşımla netleşmiş oldu!

Şebnem Ferah İstanbul'un ardından 13 Haziran 2026 tarihinde İzmir konserinin gerçekleşeceğini duyurdu.

Gözler şimdi İzmir’de! 13 Haziran 2026’da gerçekleşecek konser, sanatçının uzun aradan sonra çıktığı bu büyük turnenin en özel duraklarından biri olacak. Şebnem Ferah'ın 13 Haziran'da İzmir Arena da vereceği konserin biletleri 11 Mayıs pazartesi günü 12.00'de Bubilet'te satışa çıkacak.

İstanbul konserlerinde yaşanan yoğun talep göz önüne alındığında, İzmir biletlerinin de satışa çıkar çıkmaz tükeneceği konuşuluyor. Şebnem Ferah hayranları ise şimdiden alarma geçmiş durumda!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
