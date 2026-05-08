article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sertab Erener Eurovision 2026 Davetini Reddetme Sebebini Açıkladı!

Sertab Erener Eurovision 2026 Davetini Reddetme Sebebini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2026 - 12:33

Türkiye’ye Eurovision tarihindeki ilk ve tek birinciliği kazandıran Sertab Erener, bu kez aldığı kararla gündemde! 2026 yılında Viyana’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması finali için konuk sanatçı olarak davet edilen başarılı isim, sahne teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kararın arkasındaki neden ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye’ye unutulmaz bir zafer yaşatan Sertab Erener, Eurovision denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye’ye unutulmaz bir zafer yaşatan Sertab Erener, Eurovision denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Yıllar sonra, 2024’te Malmö’de düzenlenen yarışmada konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Erener, efsaneleşen performansıyla izleyenleri adeta geçmişe götürmüştü. Bu yüzden 2026 finali için gelen davet, hayranlarını şimdiden heyecanlandırmıştı.

Ancak beklenen olmadı! Sertab Erener, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda Eurovision sahnesine çıkmayacağını açıkladı.

Sanatçı, kararının arkasında dünyada yaşanan siyasi ve politik gelişmelerin etkili olduğunu belirterek, “Beni sahne almam için Eurovision finaline davet ettiler. Ancak dünyadaki mevcut siyasi durum nedeniyle orada bulunmak istemedim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu kararın yalnızca politik sebeplerle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. 16 Mayıs 2026’da gerçekleşecek Eurovision finalinin, Sertab Erener’in İstanbul’da vereceği konserle aynı tarihe denk gelmesi de süreci etkileyen faktörlerden biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın